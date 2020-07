14-Jährige will Baby mit 10-jährigem Freund großziehen!

In Russland könnte es bald die vermutlich jüngsten Eltern der Welt geben. Darya Sudnishnikova ist nämlich in der 31. Schwangerschaftswoche – und das mit 14. Dazu kommt noch, dass ihr 10-Jähriger Freund Iwan das Baby mit großziehen soll. Doch er ist nicht der Vater. Hinter der Schwangerschaft liegt nämlich eine grausame Geschichte.

Immer wieder hört man davon, dass Teenies schwanger werden. Doch dieser Fall in Russland ist in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Das Kind wurde nämlich nicht von ihrem 10-Jährigen Freund gezeugt. Darya wurde vergewaltigt. Aus Scham sagte sie, dass er der Vater wäre. Ärzte haben durch Tests die Lüge enttarnt. Dennoch wollen die beiden das Baby gemeinsam aufwachsen sehen.

Das junge Pärchen hält zusammen

„Mit der Zeit habe ich mich mit dem Gedanken angefreundet, dass Iwan der Vater meines Kindes sein wird, auch wenn es nicht sein leibliches Kind ist“, verriet die 14-Jährigee ihren knapp 27.000 Followern auf Instagram. „Ich verstehe, dass ich erst vierzehn Jahre alt bin und es in diesem Alter schwer ist, über Mutterschaft zu sprechen. Aber verurteilt mich bitte nicht!“, betont Darya. Ob ihr 10-Jähriger Freund das genauso sieht, ist schwer zu sagen. Bisher hat er dazu nichts gesagt. Man sieht das junge Pärchen nur mit Baby-Spielsachen und niedlichen Klamotten für das Kleine spielen. Scheinbar ist er nicht ganz abgeneigt von der Vaterrolle.

Schlimme Vorgeschichte

Doch dass Iwan gar nicht der richtige Vater ist, kam erst später raus. Zu viel Angst hatte Darya dafür öffentlich bloßgestellt zu werden. In der russischen TV-Show „On Air Live“ wurde später alles klar gestellt. Die Ärzte bestätigten, dass der 10-Jährige noch gar nicht zeugungsfähig war. Zurzeit ist Darya in der 31. Schwangerschaftswoche und liegt im Krankenhaus. Sie befürchtet eine Frühgeburt. „Ich habe so Angst vor der Geburt. Was für eine Qual wird das sein?“, schrieb sie via Instagram.