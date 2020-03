Michael Wendler bekommt eigene Eissorte!

Zurzeit gibt es nur noch ein Thema in der Öffentlichkeit: Der Beef zwischen Pocher und Wendler. Da hatte ein Eisverkäufer in München eine ganz besondere Idee!

Egal wo man hin hört: Es geht nur noch um den Social-Media-Streit von Oliver Pocher und Schlagerstar Michael Wendler. Immer wieder hatte der Comedian den Sänger via Instagram parodiert. Bei RTL gab es am Sonntagabend sogar eine eigene Liveshow der beiden, in der sich die Rivalen duelliert hatten. Damit soll auch endlich die Feindschaft der beiden beendet worden sein. Aber wird es das wirklich oder geht es so weiter wie bisher?

Eissalon mit verrückter Idee

Wie genial ist das denn? Vanille, Erdbeere und Schoko waren gestern! Heute gibt es ganz besonderes Eis. Schon einmal „Egal-Eis“ probiert? Der „verrückte Eismacher“ in München hatte letzte Woche, passend zu Liveshow, diese crazy Idee. Ob das aber wirklich zum Verzehr geeignet ist? In dem Eis steckt eine Wurst mit dem Gesicht des Wendlers drauf. Vor der Wurst sind noch zwei Eiskugeln, was zusammen wie ein Penis aussieht.

In einem Post via Facebook schrieb der Besitzer der Eisdiele Matthias Münz noch dazu: „Endlich ist es da: das EGAL-EIS. Geschmacksrichtung: junges, knackiges Gemüse mit alter Wurst! Schmeckt dir nicht? Egal!“ Damit spielte er gezielt auf den Schlagersänger mit seiner 28 Jahren jüngeren Freundin Laura Müller an. In den sozialen Netzwerken sorgte das für mächtig Aufsehen und einige Lacher.

Bis wann gibt es das Eis?

Falls du es mal live sehen willst, dann müssen wir dich enttäuschen. Leider gab es das Angebot nur bis 01.03.2020. Aber auf der Seite des „verrückten Eismachers“ gibt es eine Menge Feedback, die dich sicherlich zum Lachen bringen wird. Schon gelesen? Michael Wendler: Ist das Penisbild wirklich echt?