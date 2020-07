Macht uns zu viel Schlaf müde?

Wer kennt es nicht? Man hatte einen richtig anstrengenden Tag und denkt sich: ,,Morgen schlafe ich mich richtig aus!“ Du schläfst also am nächsten Morgen richtig lange. Du warst sogar schon einmal wach und hast dich trotzdem nochmal herumgedreht und weitergeschlafen. Dennoch warst du müde, als du aufgestanden bist? Ist zu viel Schlaf also gar nicht gut?

Viele Menschen sind sehr schlafempfindlich. Sobald sie keinen Rhythmus einhalten, haben sie entweder damit zu kämpfen schlafen zu können oder sind dauerhaft müde. Dazu kommt noch, dass sie meistens nicht wirklich ausgeruht sind. Doch kann uns das eigentlich auch durch zu viel Schlaf passieren?

Ist zu viel Schlaf schlecht?

Schlafmediziner Ingo Fiete hat sich mit dem Thema beschäftigt und kommt zu einem klaren Ergebnis. Wenn man zehn Stunden schläft, ist das an sich nicht zu viel, wenn man in dieser Zeit tief schläft und dann auch aufsteht, sobald man wach ist. „Man kann eigentlich so lange schlafen, wie der Körper es fordert“, so Fietze. Das Problem der Müdigkeit nach langem Schlaf liegt woanders. Und zwar, wenn wir einmal aufwachen, aber uns noch einmal herumdrehen und versuchen, wieder einzuschlafen. Oft kommen wir kein zweites Mal in eine Tiefschlafphase. Und dann ist dieser Schlaf für unseren Körper keine Erholung mehr.

Das passiert bei zu viel Schlaf

Wenn du wieder versuchst, in eine Tiefschlafphase zu kommen, es aber nicht schaffst, dann hat das für unseren Körper eher negative Auswirkungen. ,,Das ist wie ein Powernap zur falschen Zeit oder ein zu langer Mittagsschlaf“, so Schlafmediziner Fietze. Am besten sei es, direkt aufzustehen, wenn man erholt und ausgeschlafen nach 7 bis 8 Stunden aufwacht. So sind wir nicht dauerhaft müde und unser Körper ist den ganzen Tag lang wieder fit. Am besten ist es sogar, wenn du herausfindest, wieviel Schlaf du benötigst, um richtig erholt zu sein. Wenn du das wissen solltest, versuche regelmäßig diese Schlafenszeit zu haben und vielleicht sogar immer zur gleichen Zeit schlafen zu gehen. Du wirst merken, wie gut das dir tut und wie gestärkt du im Tag bist.