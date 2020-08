Love Island 2020: Aurelia schwärmt von diesem Promi!

Aurelia gehört zu den Islandern der brandneuen Staffel von „Love Island“. Die 23-Jährige redet dabei, wie ihr Traummann sein sollte und von welchem Promi sie am meisten schwärmt.

Die gelernte Hotelfachfrau aus Frankfurt am Main sucht die große Liebe. Genau deshalb nimmt sie an der neuen Staffel der Reality-Show ,,Love Island“ teil. ,,Ich bin auf jeden Fall bereit für die große Liebe“, sagte sie dem Sender RTLZWEI. Wenn sie die Wahl zwischen Followern auf ihren Social Media Profilen und der großen Liebe habe, dann würde sie sich klar für die Liebe entscheiden. Doch warum hat es bei ihr bisher eigentlich nicht geklappt?

So sollte der Traummann von Aurelia sein

Zwar hat es bei ihr mit der großen Liebe noch nicht geklappt, doch klare Vorstellungen von ihrem Traummann hat die Beauty. ,,Bei einem selbstbewussten Mann, der direkt auf mich zugeht, werde ich schwach“, verrät die 23-Jährige. Eine Mischung aus Muskeln und Charisma wäre ihr dabei am liebsten. Aber immerhin: Ihre längste Beziehung waren bisher vier Jahre. Vor allem muss er bestimmte Werte besitzen, um dass es zwischen ihr und einem Mann funkt. ,,Loyalität und Respekt sind mir in einer Beziehung wichtig und dass mein Partner mich so akzeptiert, wie ich bin und immer hinter mir steht. All diese Eigenschaften gebe ich auch mit ,,viel Feuer“ zurück. Bisher habe sie aber noch nicht nach einem Partner gesucht – und genau deshalb sei sie zurzeit Single.

Dieser Promi verdreht ihr den Kopf

Die selbstbewusste Frankfurterin schwärmt vor allem für einen Promi: Maluma. Der kolumbianische Reggae-Sänger steht bei ihr ganz weit oben auf der Liste. Ob ein Islander ihn vom Thron des größten Schwarms verdrängen kann und zu Aurelias Traummann wird? RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.