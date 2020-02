Let’s Dance 2020: Das sind alle Kandidaten!

Bald ist das Tanzparkett von RTL für die Promis wieder eröffnet: Am 21. Februar 2020 beginnt die 13. Staffel von „Let’s Dance“. Doch welche Stars nehmen an der Show teil? KUKKSI gibt euch einen Überblick!

In 13 spannenden Shows haben die ambitionierten Stars die Möglichkeit, ihr Rhythmusgefühl einem Millionenpublikum unter Beweis zu stellen und Zuschauer und Jury mit fesselnden Performances zu begeistern. Wer wird in dieser Staffel der neue „Dancing Star“?

Wer wird Dancing Star 2020?

Wer gewinnen will, muss eiserne Disziplin beweisen. Viel Training und Durchhaltevermögen gehören da auf jeden Fall dazu. Nach dem Zuschauer-Voting 2019 stand fest: Pascal Hens und Ekaterina Leonova haben das große „Let’s Dance“-Finale 2019 gewonnen! Der Ex-Handballer durfte sich „Dancing Star 2019“ nennen. Doch wer wird dieses Jahr den Sieg mit nach Hause nehmen?

Das sind die Kandidaten

Ilka Bessin (48, Komikerin)

Sükrü Pehlivan (47, Moderator)

Ulrike von der Groeben (62, RTL-Moderatorin)

Martin Klempnow alias „Dennis aus Hürth“ (46, Schauspieler)

Laura Müller (19, TV-Persönlichkeit & Model)

Luca Hänni (25, Sänger)

Steffi Jones (47, Fußballspielerin)

John Kelly (52, Sänger, Musiker & Komponist)

Lili Paul-Roncalli (21, Artistin)

Tijan Njie (28, Schauspieler)

Loiza Lamers (24, Model)

Ailton (46, Fußballspieler)

Moritz Hans (23, Sportler)

Sabrina Setlur (46, Rapperin)

Das sind die Profitänzer

Christina Luft

Isabel Edvardsson

Kathrin Menzinger

Marta Arndt

Regina Luca

Renata Lusin

Andrzej Cibis

Christian Polanc

Erich Klann

Massimo Sinató

Robert Beitsch

Valentin Lusin

Alona Uehlin

Nikita Kuzmin

Wer tanz mit wem?

Wer mit wem tanzt, wird erst in der ersten Show festgelegt. Nach der Kennlern-Show steht fest, wer zusammen schwitzt, trainiert und vielleicht auch aufs Treppchen darf. Die professionellen Tänzer übernehmen die Führung, unterrichten jeweils ihren prominenten Tanzpartner und entwickeln die Choreographien für alle Tanzfiguren. Die „Paarung“ bleibt durch die Shows hindurch gleich – der jeweilige Profitänzer tritt also stets mit seinem Prominenten in den Shows auf.

Neben Daniel Hartwich wird auch wieder Victoria Swarovski die Show moderieren. In der Jury sitzen erneut Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez, welche die Auftritte der Promi-Paare mit Punkten bewerten werden. Die neuen Folgen von „Let’s Dance“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 21. Februar immer freitags um 20:15 Uhr.