Bei RTL startete die 13. Staffel von „Let’s Dance“. Der Blick richtete sich vor allem auf Laura Müller. Noch vor der Show hatte Michael Wendler seine Freundin vor dem TV-Format gewarnt. Der Grund? Die körperliche Anstrengung würde dabei man unterschätzen, denn schließlich muss man vor jeder Show viel trainieren. Nun hat der Sänger verraten, wie zufrieden er mit ihrer Performance war.

Diesen Freitag war es endlich so weit: Das Tanzparkett von RTL wurde eröffnet. In der Kenlern-Show trafen die Promis auf ihre Tanzpartner. Laura Müller gehört zu den Kandidatinnen der diesjährigen Staffel. Bereits im Vorfeld war klar, dass ihr Freund Michael Wendler auch im Publikum sitzt und seine Liebste unterstützen wird.

Laura Müller hatte ihr „Let’s Dance“-Debüt

Es war ihr allererster Tanz vorm Publikum. Und was für einer! Sie hat sich echt super geschlagen. Das hätten viele von Laura Müller gar nicht erwartet. Sie gab beim Gruppen-Salsa richtig Gas und bekam ganze 17 Punkte für ihren Super-Auftritt. Damit landete sie sogar auf Platz 4 – punktgleich mit John Kelly. In einem Interview mit RTL gibt sie sich mega glücklich über ihre Leistung. „Ich bin sehr zufrieden. Alles hat funktioniert. Meine Gruppe war top. Ich kann überhaupt nicht meckern“, sagte die 19-Jährige strahlend. Doch was sagt eigentlich ihr Freund Michael Wendler zu dem Auftritt?

Das sagt Michael Wendler zum Auftritt seiner Freundin

Michael Wendler war auch live vor Ort im Studio und drückte seiner Laura die Daumen. In einem Interview mit dem Express verrät er, was er von dem ersten Auftritt seiner Beauty hält. „Ich bin natürlich mega stolz auf Laura. Sie hat mit den 17 Punkten, die sie heute bekommen hat, mehr Punkte erhalten als ich im ganzen Wettbewerb. Da kann man schon stolz sein“, so Schlagersänger Michael Wendler. RTL und TVNOW zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr.