Laura Müller: Darum brach sie in Tränen aus!

Bei der Kennlern-Show von „Let’s Dance“ legte Laura Müller beim Gruppen-Salsa eine richtig gute Show hin. Doch hinter der Bühne sah es ganz anders aus. Da brachen bei ihr nämlich alle Dämme – aber was ist passiert?

In der vergangenen Woche war es endlich wieder so weit: Die neue Staffel von „Let’s Dance“ wurde auf dem Tanzparkett feierlich eröffnet. Dabei stand vor allem Laura Müller im Fokus der Zuschauer. Dabei überraschte sie das Publikum und räumte ordentlich Punkte ab. Aber dennoch war der bei Beauty nicht alles gut, denn im Backstage-Bereich konnte sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Drama hinter den Kulissen

In der Kennlern-Show trafen die Promis erstmals auf ihre Tanzpartner. Hinter den Kulissen konnte Laura Müller ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten. Gegenüber Bunte.de verriet sie nach der Show, warum sie in Tränen ausbrachen. Sie habe Angst gehabt, „jemanden zu bekommen, den sie nicht mag“, sagte die 19-Jährige. Vor der Show geriet sie deshalb in Panik – dazu kam auch noch ihre Aufregung. Ihr Freund Michael Wendler konnte das verstehen und fügte hinzu: „Wie willst du dann diesen Wettbewerb hier bestehen? Wenn du weißt, du musst vier, fünf Tage pro Woche mit diesem Menschen zusammenarbeiten, stundenlang, sechs bis acht Stunden Training? Das ist schlimm.“

Hat sie den richtigen Profitänzer bekommen?

Sie hatte einen Favoriten unter den Profitänzern, den sie unbedingt zugewiesen bekommen wollte. Christian Polanc war ihr Wunschpartner gewesen – schließlich bekam sie ihn auch. Darüber hat sich auch Michael Wendler sehr gefreut. „Sonst hätte ich heute Abend noch ziemlich viel Seelen-Massage durchführen müssen“, sagte er glücklich über die Paarung. Aber was sagt eigentlich der Profitänzer selbst dazu? „Ich bin auch superzufrieden mit der Wahl. Ich glaube, die Laura hat viel Potenzial. Ich denke, dass viele sie unterschätzen“, sagte Christan Polanc gegenüber Promiflash. RTL und TVNOW zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr.