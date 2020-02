Laura Müller: Ihre Eltern distanzierten sich nach Liebes-Beichte!

Den ersten Freund der Familie vorzustellen ist schon echt unangenehm. Für Laura Müller war es noch ein ganzes Stück schlimmer. Denn ihr Freund ist 28 Jahre älter und steht in der Öffentlichkeit. Nun spricht Michael Wendler über eine schwierige Anfangsphase mit den Schwiegereltern

Zwischen Laura Müller und ihrem Lover Michael Wendler liegen ganze 28 Jahre. Wie genau haben ihre Eltern auf die Liebes-Beichte von ihrer Tochter reagiert? Darüber hat nun der Schlagerstar in einem Interview gesprochen.

Laura verheimlichte es ihren Eltern

Nicht nur das Alter war für Laura Müller ein Problem, sondern auch, dass er in der Öffentlichkeit steht. „Ihre Eltern wussten anfangs nichts von unserer Liaison“, so der 47-Jährige Schlagerstar gegenüber der Gala. „Laura hatte große Befürchtung, dass sie von zu Hause rausfliegt, weil ihre Eltern mich überhaupt nicht mochten. Sie kannten nur mein Bild in der Öffentlichkeit“, so der Sänger weiter.

Ihre Eltern distanzierten sich

„Als unsere Liebelei publik wurde, haben sich ihre Eltern von Laura distanziert, was ziemlich hart für sie war. Ab diesem Zeitpunkt habe ich die Liebe zu ihr entdeckt und sie nie mehr allein gelassen. Für Laura war es wichtig zu wissen, dass da jemand ist, der sie auffängt und sie liebt. Denn von ihren Eltern hat sie diese Liebe zu der Zeit nicht mehr gespürt“, so Michael Wendler weiter. Echt krass! Klingt alles andere als nach einem gelungenen Start mit dem Schwiegersohn. Dennoch hat sich Laura immer auf die Seite von ihren Michael gestellt. Mittlerweile wohnen die beiden gemeinsam und sind total happy.