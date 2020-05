Laura Müller: Er soll ihr Trauzeuge werden!

Wie verrückt ist das denn! Noch vor Wochen eskalierte der Streit zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler komplett. Sie drohten sich sogar mit Anwalt und Strafanzeige. Jetzt soll ausgerechnet Oliver Pocher der Trauzeuge von Laura Müller werden! Wie kam es denn dazu?

Noch in diesem Jahr wollen sich Laura Müller und Michael Wendler das Ja-Wort geben. Eine riesige Hochzeit im kleinen Kreis soll es werden. Trauzeugen dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Da kam das Liebes-Pärchen auf eine kuriose Idee. Der Comedian Oliver Pocher soll Trauzeuge werden!

Werden Michael Wendler und Oliver Pocher doch noch Freunde?

Vor knapp einem Monat starteten Amira und Oliver Pocher ihren gemeinsamen Podcast ,,Die Pochers hier!“. Seitdem gibt es wöchentlich eine neue Folge. Zuletzt wurde er live im Autokino in Düsseldorf aufgezeichnet – mit Michael Wendler. Dabei performten sie sogar das bekannte Lied ,,Egal“ des Schlagersängers gemeinsam. Sie sprachen aber auch über persönliche Dinge, wie Wendlers Schulden oder Lauras Verlobungsring. Hat sich der Comedian in dem Schlagerstar getäuscht? Noch vor wenigen Monaten schoss Oliver Pocher noch scharf gegen den Sänger.

Oliver Pocher wird Trauzeuge von Laura Müller

Dann der Höhepunkt des Podcasts. Plötzlich fragt Michael Wendler: „Oli, würdest du der Trauzeuge von Laura werden? Die hat nämlich noch keinen.“ Er habe ihn schon viermal versucht einzuladen. Oliver Pocher selbst war völlig überrumpelt und wusste erst gar nicht, was er sagen soll. Plötzlich versucht er abzulenken und fragt, ob Laura keine beste Freundin habe, die es machen könne. Doch der Sänger hält an seiner Frage fest. Dem Comedian blieb am Ende nichts anderes übrig als das Angebot anzunehmen: „Wenn ich Laura so ans Herz gewachsen bin, […] wenn Laura wirklich möchte, dass ich ihr Trauzeuge bin, da kann ich ja fast nicht ’nein‘ sagen.“