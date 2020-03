Der Frühling kommt und es wird wärmer und wärmer. Doch ab nächster Woche hat das ein Ende. Es wird nämlich wieder richtig kalt – und es könnte sogar schneien!

Zurzeit haben wir bis zu 20 Grad Celsius und schön viel Sonne. Das sorgt für gute Laune! Aber jetzt der Schock: Als gebe es nicht schon genug Chaos in Deutschland, mischt jetzt das Wetter auch noch mit. Es wird ab nächster Woche richtig kalt und Schnee ist auch gemeldet! Der Frühling ist dann also erstmal wieder weg. „Das ist jetzt wirklich unterhaltsam. Erst wollte es den ganzen Winter einfach nicht kalt werden und nun kommt die bekannte russische Kältepeitsche bzw. russische Kaltluft mitten im März zu uns“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

So wird das Wetter in nächster Zeit

Heute ist der bisher beste Tag in diesem Jahr und das könnte er auch noch für eine Weile bleiben. Denn ab Donnerstag ändert sich das Wetter drastisch. Dabei trifft es deutlich mehr den Osten Deutschlands. Heute waren noch maximal 20 Grad Celsius gemeldet, werden es morgen nur noch um die 15. So wird es langsam immer kälter. Am Freitag kommt dann schon der erste Frost. Schon am Montag ist dann das Wetter nicht mehr wiederzuerkennen. Dann wird es wieder Zeit für Schal und Mütze!

Kommt jetzt der Schnee?

Das könnte wirklich passieren, denn Neuschnee ist sogar gemeldet! Mehrere Zentimeter könnten, je nach Region, liegen bleiben. Ob dann nach der Chaos-Woche der Frühling zurückkommt, weiß man noch nicht. Auf jeden Fall wäre es toll, denn das Wetter ist zurzeit echt toll!

So geht es in den nächsten Tagen weiter