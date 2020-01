Köln 50667: Lucy-Darstellerin Angela Brand steigt aus!

Was ist denn da los? Der nächste Star flieht vom Set! Erst im Dezember verließen gleich drei Stars die Daily-Soap „Köln 50667“. Jetzt verkündet die nächste Darstellerin ihr Serien-Aus.

Was für ein krasser Schock für alle „Köln 50667“-Fans! Erst im Dezember verließen gleich drei Zuschauerlieblinge die Soap. Margarita Nigmatullin und Marc Eggers – in den Rollen von Lina und Phil – gaben ihren Exit bekannt und stiegen aus. Doch es sollte noch schlimmer für die Zuschauer kommen! Auch Jasmina Huremovic, die Dana spielte, verließ das Set. Die Exit-Welle scheint aber immer noch nicht zu Ende zu sein. Jetzt verkündet nämlich auch Lucy-Darstellerin Angela Brand ihren Ausstieg.

Ihr Statement zum Exit

Erst vor vier Jahren stieg sie mit der Rolle von Lucy ein. Jetzt ist es schon wieder vorbei. „Die ‚Köln 50667‘-Reise hat für mich ein Ende. Ich bin überaus dankbar für die ganzen Jahre, die ich miterleben durfte“, schrieb Angela Brand auf Instagram. Und ergänzte: „Ich hoffe, ihr seid nicht all zu traurig darüber.“ Den genauen Grund für den Exit wollte sie aber noch nicht verraten. Doch ihre Community kann hoffen! Denn anders als ihre drei ehemaligen Kollegen kündigte sie ein Statement mit Details über ihr Serien-Aus an. Gibt das vielleicht auch einen Einblick, warum Marc Eggers, Margarita Nigmatullin und Jasmina Huremovic ausgestiegen sind?

Rührende Abschiedsworte

Nicht nur ihre Fans waren über den Instagram-Post traurig und schwer getroffen. Auch ihre Darstellerkollegen waren geschockt. Manche ließen einen Kommentar da und nahm noch einmal Abschied von Angela Brand und ihrer Rolle in „Köln 50667“. So schrieb Andree Katic: „Werde dich vermissen am Set. Bist und bleibst meine kleine sister.“ Auch Christoph Oberheide nahm Abschied. „Dank dir Angie für deinen Einsatz. Wirst fehlen am Set.“, schrieb er. Nun sind schon vier Stars innerhalb kurzer Zeit aus der Soap ausgestiegen.