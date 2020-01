Köln 50667: DAS sind die neuen Darsteller!

Endlich gibt es wieder Zuwachs in der beliebten Daily-Soap! Erst im Dezember kam es zu einer riesigen Exit-Welle bei „Köln 50667“. Margarita Nigmatullin und Marc Eggers – in den Rollen von Lina und Phil – gaben ihren Serien-Aus bekannt und stiegen aus. Im Januar folgte dann auch noch Angela Brand. Doch nun kommen neue Gesichter dazu. Wir verraten euch, wer die neuen Stars der Serie sind.

Die „Köln 50667“-Familie wächst. Neben „Love Island„-Star Danilo Cristilli und den beiden Schauspielern Alischa Klippel und Marcel Thorwesten gibt es noch zwei andere neue Gesichter. Das hat der Sender RTLZWEI gegenüber Promiflash bestätigt. Wir verraten euch, wer die beiden sind und welche Rolle sie zukünftig in der Daily-Soap übernehmen werden. Sogar die beiden Debüts der beiden neuen Stars stehen schon fest. Diese Termine wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten!

Jiena Viduka in der Rolle von Jill Meininger

Die junge Influencerin ist nebenbei auch noch Fitness-Model und steigt schon heute bei „Köln 50667″ als Jill Meininger ein. Sie ist 21 Jahre und stammt aus einer nicht ganz intakten Familie. Auch emotional hatte sie bisher immer wieder Probleme und konnte sich nie lange an einen Partner binden. Doch in Zuschauerliebling Freddy, der von Kerem Aydin gespielt wird, hat sie vielleicht den Richtigen gefunden. Seid gespannt auf die neuen Folgen von ,,Köln 50667“ mit Jill. Das wird bestimmt sehr interessant.

Paulina Ljubas in der Rolle von Stella Freis

Auch sie wird für frischen Wind in der Soap sorgen: Die Fitness-Liebhaberin Paulina Ljubas wird die Rolle der Stella Freis übernehmen. Die 23-Jährige ist eine Powerfrau. Bei ihr lief die Karriere immer super, anders in der Liebe. Dort wollte es nicht so klappen. Anscheinend hatten die Männer immer Probleme mit ihrem Karriereerfolg. Doch zwischen ihr und Olli, gespielt von Patrick Beinlich, soll es funken. Ihr Debüt wird schon am kommenden Montag bei „Köln 50667“ sein. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.