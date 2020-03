Klaas Heufer-Umlauf: Preis aberkannt!

Klaas Heufer-Umlauf war zuletzt krassen Fake-Vorwürfen ausgesetzt. Vor zwei Wochen enttarnten Journalisten das Komiker-Duo. Demnach wurde aufgedeckt, dass die Aktionen in ihren Shows gar nicht so spontan waren, wie sie immer dargestellt wurden. Nun musst der Moderator sogar eine Auszeichnung zurückgeben.

„Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ ist für Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt ein voller Erfolg. Mit spektakulären Challenges unterhalten sie viele Zuschauer im TV. Doch immer wieder hörte man leise Vorwürfe, dass alles gefaked sei – zumindest meinten das Journalisten des NDR. Auch „Late Night Berlin“ stand in der Kritik. Bei beiden Formaten soll nämlich alles gar nicht so spontan ablaufen, wie es immer aussieht. Nun gibt es eine kleine Doku von Journalisten, die hinter die Kulissen schaut und so manches aufgedeckt hat. Gerade für Klaas hat das jetzt fatale Folgen!

Preis für Entertainer zurückgenommen

Mitte Februar bekam Klaas Heufer-Umlauf die Auszeichnung „Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2019“. Doch als eine 30-minütige Doku von „Strg_F“ veröffentlicht wurde, kam immer mehr Kritik gegenüber den TV-Formaten. Laut Medium Magazin setzte sich eine Jury anschließend zusammen und entschied mehrheitlich, dass der Preis aberkannt wird. Dazu veröffentlichte sie folgendes Statement: „Das Format ‚Late Night Berlin‘ hat in einigen Beiträgen Authentizität nur vorgetäuscht und auf die notwendige Transparenz verzichtet.“ Demnach vertrage sich das nicht mit ihrer Ansicht von Journalismus.

Fahrraddiebstahl vorgetäuscht?

Vor allem eine Szene stand heftig in der Kritik. Ein angeblicher Fahrradklau bei dem alles gestellt wurde. Für die Zuschauer wurde es dargestellt, als ob man wirklich einen Dieb hinterherjagt. Doch das war alles nur inszeniert. Klaas selbst nahm Stellung dazu und rechtfertigte sich gegenüber der DWDL folgendermaßen: „Für eine bessere Pointe überspitzen oder verkürzen wir Sachen, stellen sie manchmal auch spektakulärer dar, als sie in der Realität stattgefunden haben.“ Für ihn sei vor allem wichtig, die Zuschauer zu unterhalten.