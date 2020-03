Coronavirus: Kann ich meinen Freund noch treffen?

Ist es ein Risiko, wenn ich mich mit meinem Freund treffe? Oder sollte ich das lieber sein lassen? Wir erklären dir, worauf du achten solltest und wann du bedenkenlos deinen Partner treffen kannst.

Zurzeit ist alles voll chaotisch. Schulen, Cafés, Einkaufshäuser – alles ist wegen dem Coronavirus geschlossen. Das öffentliche Leben wird immer mehr eingeschränkt und man soll auf soziale Kontakte verzichten. Aber wie ist das bei meinem Partner? Darf ich sie/ihn noch sehen?

Darf ich mich noch mit meinem Partner treffen?

Ja. du darfst. ABER: Ihr solltet beide gesund sein! Falls einer von euch krank sein sollte und typische Corona-Symptome hat, dann verzichtet lieber darauf und bleibt zu Hause. Das trifft auch zu, wenn dein Partner beispielsweise Menschen zuvor aus Risikogebieten getroffen hat oder sich selbst in einem solchen Land aufgehalten hat – dann solltest ihr euch nicht treffen. Am Ende seid ihr danach beide heftig krank und könnt euch für eine längere Zeit nicht mehr treffen. Dann würdet ihr mehrere Wochen aufeinander verzichten müssen.

Jeden Tag mit Freunden chillen?

Schule fällt aus und du weißt nicht, was du so richtig machen sollst? Klar. Freunde sind mitunter das Wichtigste im Leben. Laut Top-Virologe Christian Drosten ist die Wahrscheinlichkeit „sehr sehr gering“, dass jemand aus dem Freundeskreis infiziert ist. Trotzdem solltest du dich nicht jeden Tag mit jemand anderes treffen. Stell dir vor, du steckst dich bei jemanden an und merkst das erst ein paar Tage später. Vielleicht hast du dich vorher noch mit ein oder zwei anderen Freunden getroffen und sie auch angesteckt. Achte darauf, dass jeder in deiner näheren Umgebung auch gesund ist. Am besten hältst du dich von Dingen fern, mit denen sehr viele Menschen in Berührung kommen. Gerade in der Stadt ist das echt wichtig. Desinfiziere oder wasche deine Hände regelmäßig. Schon gelesen? Corona-Partys: Bleibt lieber zu Hause!