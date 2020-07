Jeremy-Pascal Wollny: So viel hat er abgenommen!

Jeremy-Pascal Wollny war in den Anfangsjahren der Reality-Show „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ regelmäßig vor der Kamera zu sehen. Man kannte ihn als kleinen Jungen mit Gewichtsproblemen und Zopf. Ganze 145 Kilo brachte er auf die Waage. Doch heute ist der 23-Jährige kaum noch wiederzuerkennen. Stolze 65 Kilogramm hat der Wollny-Sprössling abgenommen.

Der 23-Jährige hatte sich schon früh von seiner Mama Wollny und der TV-Serie abgewendet. Durch die Trennung seiner Eltern musste er sich entscheiden und hat sich auf die Seite seines Vaters Dieter geschlagen. Regelmäßig verteilt er Seitenhiebe in Richtung Silvia. Sogar einen eigenen Diss-Song hat er gegen sie gemacht.

Krasse Veränderung des Reality-Stars

Bei Instagram gab er jetzt Einblicke in sein Leben. Seitdem er die TV-Serie verlassen hat, habe er sehr viel trainiert und seine komplette Ernährung umgestellt. ,,In anderthalb Jahren habe ich 65 Kilo abgenommen.“, so der 23-Jährige. Durch ungesundes Essen, was es bei ihm zu Hause in der Familie immer gegeben haben soll, habe er sehr viel zugenommen. Doch nachdem er seinen kompletten Lebensstil umgekrempelt hat, wurde ordentlich abgespeckt. Erst verlor er die ganzen Fettmassen und dann kamen 35 Kilo Muskelmasse dazu.

Jeremy-Pascal mit überraschenden Baby-News

Doch nicht nur mit seiner Typveränderung hat er seine Fans begeistert. Es gibt nämlich noch ganz andere News von ihm. Jetzt hat er auf Instagram das erste Bild mit seiner Tochter hochgeladen und eine zuckersüße Liebeserklärung dazugeschrieben. Seine Community ist hin und weg von der Aktion. ,,Ihr seid so süß“, schrieb eine Userin unter dem Post. Oder auch: ,,Du kannst stolz auf dich sein.“ Schon gelesen? Jeremy-Pascal Wollny: Das sind seine Pläne!