Sarah Lombardi: Schwanger? Das sagt die Sängerin dazu!

Kommt da etwa schon Nachwuchs? Das fragen sich zurzeit viele Fans. Immerhin hat die Sängerin vor wenigen Monaten erst gesagt, dass sie sich noch ein Geschwisterchen für ihren Alessio wünscht. Doch nun räumt die 27-Jährige endlich mit den ganzen Vermutungen auf und spricht Klartext.

Zurzeit schwebt Sarah Lombardi mit ihrem Julian Büscher auf Wolke 7. Erst gestern postete die ehemalige DSDS-Jurorin ein Bild mit ihm auf Instagram. Super glücklich schauen die beiden in die Kamera. Da haben sich zwei gefunden zu haben! Doch umso mehr sie über die beiden über ihre Liebe Preis geben, desto mehr kommen Gerüchte über Nachwuchs auf. Damit soll jetzt aber Schluss sein. Sarah Lombardi spricht deshalb mit ihrere Community Klartext.

Erst im Mai sprach sie über Nachwuchs

Während eines Instagram-Livestreams mit dem RTL-Magazin „Exclusiv“ sprach sie offen über ihre Familienplanung. ,,Aber ich fände ein Mädchen schon cool. Das ist so das, was ich bei Alessio dann manchmal vermisse, zum Beispiel so schöne Spängchen ins Haar zu machen, schicke Kleidchen anzuziehen“, sagte Sarah Lombardi vor knapp zwei Monaten. ,,Für Alessio wäre es auch ganz schön, weil ein Geschwisterkind lernt ganz anders, zu teilen.“ Nun hat sie ihre neue Liebe offiziell gemacht. Ihr neuer Lebensgefährde ist Julian Büscher. Kein Wunder, dass dann so mancher Fan die Gerüchteküche anheizt. Doch das möchte die Sängerin nicht auf sich sitzen lassen und räumt jetzt mit den ganzen Vermutungen auf.

Das sagt Sarah Lombardi zu den Schwangerschaftsgerüchten

Sarah Lombardi ist gern für ihre Social-Media-Community da und beantwortet immer wieder Fragen von Fans. So gab es zuletzt auch wieder eine Fragerunde via Instagram. Ein Fan wollte unbedingt wissen, ob sie wirklich schwanger sei. Ein Medium habe nämlich darüber berichtet. Die 27-Jährige antwortete gelassen und beantwortete die Frage kurz und knapp. ,,Nein, ich bin nicht schwanger." Somit wird Alessio wohl erst einmal ein Einzelkind bleiben.