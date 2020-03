Haarausfall? Das kannst du dagegen tun!

Haarausfall – das ist der blanke Horror für jedes Mädchen! Doch woher kommt er eigentlich und was kann ich dagegen tun? KUKKSI fasst einige Infos zusammen, die du unbedingt wissen solltest.

Wer will denn kein perfektes, volles Haar haben? Manchmal ist das aber gar nicht so einfach. Das kann an ganz kleinen Dingen liegen, die wir falsch machen. Deshalb solltest du ganz besonders auf diese Dinge achten.

Ursachen für Haarausfall

Deine Hormone sind für viele Dinge in dir zuständig. Wenn dein Hormonhaushalt durcheinander kommt, kann sich das auch auf deine Haare auswirken. Zum Beispiel wenn du die Pille absetzt, denn dann muss sich erst einiges in deinem Körper wieder einpendeln. Aber auch Medikamente können Auslöser dafür sein. Psychische Belastung: Stress schadet deinem Körper besonders. Den solltest du unbedingt vermeiden. Wenn du dazu noch Alkohol trinkst oder rauchst, verschlimmert es deinen Haarausfall ziemlich sehr.

Stress schadet deinem Körper besonders. Den solltest du unbedingt vermeiden. Wenn du dazu noch Alkohol trinkst oder rauchst, verschlimmert es deinen Haarausfall ziemlich sehr. Schlechte Ernährung: Auch das ist ein Auslöser. Nur Fast Foods und süße Getränke sind nicht gut für deinen Körper. Achte darauf, dass du auch mal gesunde Dinge zu dir nimmst und dich ausgewogen ernährst.

Auch das ist ein Auslöser. Nur Fast Foods und süße Getränke sind nicht gut für deinen Körper. Achte darauf, dass du auch mal gesunde Dinge zu dir nimmst und dich ausgewogen ernährst. Erkrankungen: Viele verschiedene Erkrankungen können deinen Körper durcheinanderbringen und zu Haarausfall führen. Das kann also auch ein Auslöser für Haarausfall sein.

Viele verschiedene Erkrankungen können deinen Körper durcheinanderbringen und zu Haarausfall führen. Das kann also auch ein Auslöser für Haarausfall sein. Falsche Haarpflege: Falsche Produkte oder die falsche Anwendung können deine Haare kaputt machen. Aber auch einfache Dinge, wie föhnen, können schlecht sein.

Das kannst du gegen Haarausfall tun

Wenn du auf die Ursachen eingehst und die oben genannten Gründe für Haarausfall vermeidest, dürftest du schon auf einen sehr guten Weg sein. Am wichtigsten ist es, auf die Ernährung und auf dein Stresslevel zu achten. Das ist schon mal das A und O. Pflege deine Haare ausreichend und nehme nicht zehn verschiedene Produkte aus dem Drogeriemarkt. Greife lieber zu natürlichen Produkten und probiere für dich eine Frisur zu finden. Denn wenn du jede Woche eine neue Frisur hast und dazu eine Flasche Haarspray verwendest, tut das deinen Haaren ganz und gar nicht gut.