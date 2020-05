GZSZ: Gleich vier Stars verlassen die Daily-Soap!

Schocknachricht für alle GZSZ-Fans! Gleich vier Stars der Kultserie ,,Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ werden die Serie verlassen. Noch nie gab es einen solchen Massenausstieg bei der Daily-Soap! Wir verraten euch, wer die Serie verlassen wird.

Dass ein Star neu ein- oder aussteigt, ist in einer Daily-Soap nichts Ungewöhnliches. Doch bei der erfolgreichsten Serie im deutschen Fernsehen steigen gleich mehrere Stars aus. Vier insgesamt! Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten. Denn es wird auch wieder zwei neue Gesichter bei GZSZ geben. Eins davon ist den treuen Fans gar nicht so unbekannt. Wer wird die Serie verlassen und wer kommt neu hinzu?

Diese Stars steigen bei GZSZ aus

Die GZSZ-Rollen Alexander Cöster, Robert Klee, Shirin Akinci und Brenda Schubert verlassen die Soap auf eigenen Wunsch. Sie wollen sich neuen Herausforderungen stellen, so der TV-Sender RTL. Aber keine Sorge. Bis in die Sommermonate sollen sie aber noch erhalten bleiben. Dann verschwinden sie nach und nach. Zu den Serien-Exits der Stars gibt es aber noch keine genauen Informationen. Auch der genaue Zeitpunkt ist noch völlig unbekannt – also lasst euch überraschen.

Zwei Stars steigen (wieder) ein

Es gibt aber auch erfreuliche News. Es kommen nämlich zwei neue Gesichter dazu. Eins davon ist gar nicht so unbekannt. Fans, die schon länger dabei sind, werden sie sicher kennen. Senta-Sofia Delliponti alias Tanja Seefeld kommt nach sieben Jahren zurück. Ab Sommer 2020 wird sie dann wieder vor der Kamera stehen. Das ganz neue Gesicht ist Lennart Borchert. Er wird die Hauptrolle „Moritz" in der Soap übernehmen. Zwei Stars sind derzeit sogar noch in der Baby-Pause. Chryssanthi Kavazi und Thaddäus Meilinger genauer gesagt. Aber keine Sorge. Auch sie werden bald wieder über den Bildschirm flimmern.