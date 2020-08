GNTM-Vanessa: Schwangerschaft macht ihr zu schaffen

Eine Schwangerschaft ist etwas ganz Besonderes in einer Beziehung. Es ist der Startschuss für die eigene Familie und einem neuen Kapitel. Doch nicht immer sieht man nur das Positive daran, denn manchmal ist es verdammt stressig und mit Problemen und Sorgen verbunden. So geht es zurzeit auch der Ex-,,Germany’s next Topmodel“-Kandidatin Vanessa.

Via Social Media hat die Beauty Vanessa Tamkan über ihre erste Schwangerschaft und der aktuellen Situation geredet. Dabei verrät sie ihren Fans super viele Details – und redet über ihre aktuellen Sorgen und Probleme. Vor allem eine Sache macht ihr mächtig zu schaffen.

GNTM-Vanessa sucht dringend Hebamme

In einer aktuellen Instagram-Story erzählt die 23-Jährige Influencerin ihren Fans von einer ihrer größten Sorgen. Sie sucht nämlich eine Hebamme. ,,Ich dachte irgendwie, ich habe ja Zeit, ich stehe am Anfang meiner Schwangerschaft, verrät sie ihrer Community besorgt. ,,Es ist meine erste Schwangerschaft und natürlich habe ich Unsicherheiten, bekomme dann Angst und habe Angst, dann etwas falsch zu machen“, setzt sie fort. Das ist auch der Grund, warum sie so dringend nach einer geeigneten Hebamme sucht. Sie möchte eine Beleghebamme, die sie schon während der Schwangerschaft begleitet.

Fans lösen ihr Problem durch einen Tipp

Doch das war noch ihr ganzes Problem und führt fort: ,,Ich habe zum Beispiel ja keine Familie in meinem Umkreis und möchte deshalb unbedingt jemanden haben, der mich intensiv begleitet bei allem.“ Doch ihre Community gibt ihr einen hilfreichen Tipp und löst dabei tatsächlich das Problem. Sie meinten nämlich, dass sie sich zu dem Thema „Doula“ informieren solle. Es ist eine Unterstützung für werdende Mamas. Die 23-Jährige freut sich riesig über diesen Tipp und bedankt sich. ,,Das ist genau das, was ich quasi gesucht habe“, freut sich Vanessa.