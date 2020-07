GNTM: Das macht Gewinnerin Jacky heute

Für die 21-Jährige ging im Mai ein riesiger Traum in Erfüllung: Sie setzte sich gegen ihre Konkurrentinnen durch und gewann die aktuelle Staffel von ,,Germany’s next Topmodel“. Doch danach wurde es ruhig um sie. Was macht die Siegerin der 15. Staffel heute?

Dieses Jahr fand die Jubiläumsstaffel von einer der erfolgreichsten Castingshows im deutschen Fernsehen statt. ,,Germany’s next Topmodel“ ging in eine Runde und es konnte nur eine Siegerin geben. Am Ende stand die 21-Jährige Hessin Jacky aus dem Rheingau-Taunus-Kreis auf dem Thron. Doch durch die Coronakrise sind viele Events ausgefallen. Kaum hat man von ihr noch etwas gehört. Was macht sie eigentlich heute?

Sie verrät ihr Erfolgsgeheimnis bei GNTM

„Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Erfolgsrezept ist, wenn man immer bei der Sache ist und professionell bleibt und diszipliniert. Ich selber stelle mir immer mit meinem Perfektionismus ein Bein, auch hier auf der Reise habe ich gelernt, einfach mal ein bisschen einen Gang runter zuschalten. Und es ist auch okay, wenn man einfach mal einen Fehler macht oder man stolpert, weil das ist einfach menschlich.“, sagte Jacky überglücklich dem Sender ProSieben. Und das zu Recht. Sie setzte sich gegen Tausende Konkurrentinnen durch und hat sich den Thron ergattert.

Das macht die 21-Jährige heute

Neben ein paar Modeljobs hat sie jetzt etwas ganz Neues für sich entdeckt. Kürzlich stand Jacky, nämlich als Polizistin vor der Kamera – aber nicht für ein Shooting, sondern an einem richtigen Filmset. Sie soll eine Nebenrolle in der ZDF-Serie ,,Frühling“ bekommen. ,,Hier lerne ich in einer Nebenrolle von den Profis“, schrieb sie zu einem Instagram-Foto, was sie aus dem Backstage-Bereich teilte. Ob wir sie jetzt öfter vor der Kamera sehen? Viele Fans würde das sicherlich freuen. Sie selbst war natürlich total happy über den Job und fühlte sich pudelwohl. „Ich könnte mich an die Uniform gewöhnen“, scherzte sie via Social Media. Schon gelesen? Nach GNTM-Sieg: Jacky spricht über ihre Pläne!