GNTM-Catharina: Liebes-Geheimnis um neuen Freund gelüftet!

„Germany’s next Topmodel“-Kandidatin Catharina Maranca ist seit Mai letzten Jahres wieder in festen Händen. Doch wer ihr Herz erobert hatte, behielt sie für sich – bis jetzt. Nun macht sie es endlich offiziell! Und er ist kein Unbekannter.

Catharina Maranca ist seit letztem Jahr endlich wieder vergeben. Doch wer der Neue ist, wollte sie nicht sagen. Doch nun gibt es endlich Neuigkeiten. Die beiden haben es nämlich via Social Media offiziell gemacht und verbinden es gleich mit einer süßen Liebeserklärung. Ihre Fans waren hin und weg von der Aktion.

Das ist Catharina Marancas neuer Freund

Schon ihr Ex-Freund war ein großer Fußballer. Felix Götze spielt nämlich in der Bundesliga. Und das macht auch ihr neuer Freund. Er ist ebenso Profifußballer und spielt in der Bundesliga für Berlin. Maximilian Mittelstädt um genauer zu sein. Die beiden sind aktuell auf Wolke 7 und das zeigen sie auch via Social Media. Die beiden Turteltäubchen sind derzeit auf Mallorca und genießen einen traumhaften Urlaub. Nachdem sie jetzt schon über ein Jahr zusammen sind, haben sie nun endlich das Geheimnis gelüftet. Catharina postete ein süßes Bildchen mit ihrem Maximilian auf Instagram. „Ich bin für vieles dankbar, aber vor allem für dich“, kommentierte die Beauty das Bild.

Die beiden sind auf Wolke 7

Doch nicht nur Catharina ist schwer verliebt. Als nun raus war, wer ihr neuer Freund ist, postete Maximilian prompt das gleiche Bild auf Instagram und schrieb einfach nur „Du!“ dazu. Eine tolle Liebeserklärung. Das kam auch bei den Fans mega gut an. Die Überraschung scheint also gelungen zu sein. So hinterließen viele Fans ihre Glückwünsche. Ein User schrieb zum Beispiel: „Ihr beide seit ein wunderschönes Paar, nur das beste für euch beide.“