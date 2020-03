GNTM 2020: Unfall bei Dreharbeiten!

Eigentlich sollten die nur Mädels ihre Luxus-Villa beziehen. Doch dann kam es zum heftigen Sturz von Larissa – dabei verletzt sie sich am Bein! Ob sie jetzt noch weitermachen kann?

Nachdem die Kandidatinnen mehrere Wochen nur im Loft hingen, durften sie gestern Abend endlich in ihr Traumhaus einziehen. Doch zwischen den Mädels herrschen knallharte Spannungen. Keiner nimmt mehr Rücksicht auf den anderen. Und dann verletzt sich auch noch Larissa!

Unfall bei Dreharbeiten

Als die Models in das riesige Haus einziehen durften, standen dort noch jede Menge Geschenke für die Kandidatinnen herum. Natürlich wollte jeder etwas davon abhaben, also stürmten direkt darauf los. Dabei stellte Anastasia Larissa versehentlich ein Bein. Sie stürzte so heftig, dass es nicht nur böse aussah. Das ganze Schienbein war danach aufgeschürft und sie blutete sogar! ,,Auf einmal höre ich nur einen lauten Knall, drehe mich um und Larissa liegt auf dem Boden“, schilderte Lijana den Unfall. Es gibt aber Entwarnung: Larissa kann weitermachen!

Bricht nun ein heftiger Zoff zwischen den Mädels aus?

Auch Larissa selbst konnte sich noch an alles genau erinnern. ,,Dann wurde ich umgerannt, das hat die anderen ja nicht gejuckt. Also Nasti meinte, sie hat mir aus Versehen ein Bein gestellt! Keiner nimmt hier Rücksicht auf irgendwen“, so die 19-Jährige. Ob jetzt ein Zickenkrieg zwischen den beiden ausbricht? ,,Ich dachte, ich könnte sie ein bisschen einschätzen, aber in dem Moment hat es mein Bild von ihr komplett verändert!“ Die beiden werden wohl keine besten Freundinnen mehr! Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es zwischen diesen beiden Beautys weitergeht.