GNTM 2020: Kandidatin Maureen ist mit einem Fußballer zusammen!

Am 30. Januar ist es endlich wieder so weit! Die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ auf ProSieben steht in den Startlöchern beginnt. Kandidatin Maureen spricht im Interview mit dem TV-Sender über ihre Beziehung zu Fußballer Kelvin Arase und ihre bisherige Modelkarriere.

Maureen hat nigerianische und österreichische Wurzeln, denn ihr Vater stammt aus Nigeria. Sie ist für ihre offene und positive Art bekannt und liebt es zu lachen. Ihre Vorbilder sind Beyoncé und Topmodel Naomi Campbell. Die Kandidatin ist zwar mit einem bekannten Fußballer zusammen, ist aber keine klassische Spielerfrau. Sie steht auf ihren eigenen Beinen und möchte durch die 15. Staffel von GNTM voll durchstarten. Schon seit einem Jahr modelt die 20-Jährige Wienerin.

Steckbrief

Name: Maureen

Maureen Alter: 20 Jahre

20 Jahre Wohnort: Wien

Wien Beruf: Studentin

„Ich bin zwar eine Spielerfrau, weil ich von einem Spieler das Mädchen bin, aber ich würde mich jetzt nicht definieren als ein kleines Plus One“, erzählt Maureen über sich selbst. Sie erfülle das klassische Klischee der Spielerfrau nicht. Sie steht mit ihrem Job und ihrem Charakter auf eigenen Beinen. „Ich persönlich freue mich schon darauf, dass ich zeigen kann, was in mir steckt, und dass ich nicht nur die Freundin eines Fußballers bin. Ich bin mehr als das, was manche Leute denken“, fügt die Wienerin noch hinzu. Sie hat eine ganz besondere Message an die Zuschauer: „Ich möchte Veränderungen bei #GNTM reinbringen und zeigen, dass es egal ist, wie man aussieht und dass man seine Träume erreichen kann, auch wenn kaum einer an einen glaubt.“

Ihre Piercings möchte sie unbedingt zeigen

Kandidatin Maureen findet den weibliche Körper sehr schön. Besonders begeistert ist sie von ihren Nippel-Piercings. Falls es zu einem Nackt-Shooting in der 15. Staffel von GNTM 2020 kommen sollte, möchte sie die Piercings unbedingt drin lassen. Sie nimmt den Wettbewerb generell sehr ernst: „Ich möchte schon schauen, dass ich wirklich das Wichtige im Fokus behalte und nebenbei Freunde kennenlerne.“ ProSieben zeigt „Germany’s next Topmodel“ ab dem 30. Januar 2020 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.