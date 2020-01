GNTM 2020: Kandidatin Aline wuchs in einer Pflegefamilie auf!

Auf ProSieben geht „Germany’s next Topmodel“ am 30. Januar in die 15. Staffel. Heidi Klum ist natürlich auch wieder dabei. Aline gehört zu den Topmodel-Anwärterinnen der diesjährigen Staffel. In einem Interview mit ProSieben spricht sie über ihre tragische Kindheit und ihr kurioses Dorfleben mitten in Bayern.

Aline kennt sich mit großen Herausforderung aus und unerwarteten Hürden. Mit 11 Jahren kam sie zu einer bayerischen Pflegefamilie. Das merkt man auch sofort, wenn man mit ihr spricht. Der Dialekt ist kaum zu überhören. Sei selbst schaut optimistisch in ihre Zukunft und sagt lachend: „[Ich in gespannt], was im Leben noch so alles auf mich wartet. Wenn das verrückt ist, dann kann ich damit ganz gut leben“, sagt die Beauty in einem Interview mit ProSieben.

Steckbrief

Name: Aline

Aline Alter: 22 Jahre

22 Jahre Wohnort: München

München Beruf: Nicht bekannt

So wuchs die 22-Jährige auf

Mit gerade einmal 11 Jahren kam sie zu ihrer Pflegefamilie. Auf einem sehr ländlich gelegen Hof lebt sie dort mit ihrer Pflegefamilie in Nord-Erding. Durch ihre Hautfarbe fällt sie dort besonders auf. „Ich bin im Umkreis von 20 Kilometern die einzige Schwarze“, sagt Aline. In ihrer Schulzeit war das eine große Herausforderung für sie. „Mit elf Jahren ist man noch ziemlich jung, hat vielleicht auch ein bisschen Angst, dass man nicht reinpasst in die Familie oder ins Umfeld“, fügte sie hinzu.

Sie bekommt großen Rückhalt

Ihre Familie ist für sie da und stärkt ihr den Rücken. „Eine Familie zu haben, die hinter einem steht, immer da ist und immer ein offenes Ohr hat, das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, dass jeder Mensch sich freut, wenn er in anderen Menschen eine Familie finden kann.“, meint die 22-Jährige. Mit so viel Rückenwind stürzt sie sich ins nächste Abenteuer. Und das ist kein geringeres als „Germany’s next Topmodel“. Auch ihre Freunde stehen geschlossen hinter ihr. Auf die Frage, wie ihre Freunde sie am besten beschreiben würden, verrät Aline: „Meine Freunde würden mich als recht verrückt bezeichnen. Ich sehe das gar nicht so kritisch. Verrückt ist nicht unbedingt schlecht und ich glaube, dass es eher ein gutes verrückt ist.“ ProSieben zeigt „Germany’s next Topmodel“ ab dem 30. Januar 2020 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.