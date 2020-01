GNTM 2020: Die Schwester von Kandidatin Viktoria war unter den Top 10!

Ab 30. Januar geht es bei ProSieben mit Heidi Klum endlich wieder in die nächste Runde: Dann startet die neue Staffel von „Germanys Next Top Model“. Viktoria aus Illertissen bei Ulm gehört auch zu den Kandidatinnen. Ihre Schwester Julia schaffte es in der vergangenen Staffel die Top 10. Nun will sie in ihre Fußstapfen treten. In einem Interview mit ProSieben spricht sie über ihre Ziele und über ihre Vorbereitung für die 15. Staffel von GNTM.

Ihre Schwester Julia schaffte es letztes Jahr unter die Top 10 bei GNTM. Viktoria hat Großes vor, denn sie möchte in die Fußstapfen ihrer Schwester treten. „Ich möchte mich gerne von meiner Schwester abheben und mehr von mir zeigen. Meine Schwester war sehr in sich gekehrt. Ich möchte mehr Power zeigen.“, sagt die 22-Jährige sehr selbstbewusst gegenüber ProSieben. Für sie wäre es aber nicht nur toll, die Schwester zu übertreffen, sondern auch die Staffel zu gewinnen. „Ich möchte ‚Germany’s next Topmodel‘ 2020 werden, weil es schon mein Kindheitstraum war. Außerdem liebe ich Fashion und es wäre total mein Ding.“, wie sie selbst sagt.

Steckbrief

Name: Viktoria

Viktoria Alter: 22 Jahre

22 Jahre Wohnort: Illertissen bei Ulm

Illertissen bei Ulm Beruf: Nicht bekannt

Das will sie anders machen als ihre Schwester

„Ich möchte auf jeden Fall mehr Power zeigen.“, sagt die Topmodel-Anwärterin – und das trotz weniger Modelerfahrung. Bisher hat sie hauptsächlich nur Fotos auf Instagram hochgeladen. Auf jeden Fall möchte sie mit viel Respekt in die 15. Staffel von GNTM starten und den Streitereien mit anderen Kandidatinnen aus dem Weg gehen.

Ihr Joker

Viktoria scheint sich gut auf die neue Staffel vorbereitet zu haben. Hat sie da einige Tipps von ihrer Schwester Julia bekommen? Sie hat nämlich extra eine sechswöchige Sprachreise in Miami gemacht. „Ich schäme mich jetzt auch nicht auf Englisch zu sprechen.“, sagt sie. So könnte sie sich besser mit zukünftigen Kunden unterhalten. Dadurch könnten sich ihre Jobchancen deutlich steigern. Gerade auf der internationalen Bühne. ProSieben zeigt „Germany’s next Topmodel“ ab dem 30. Januar 2020 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.