GNTM 2020: Das sagt Larissa zu ihrem Rauswurf

In einem superspannenden Viertelfinale von ,,Germany’s next Topmodel“ mussten die sieben verbliebenen Models Heidi Klum überzeugen. Für eine reichte es leider nicht: Larissa Neumann. Doch was sagt die 19-Jährige zu ihrem Exit und wie geht sie damit um?

Bei einem Cover-Shooting für Harper’s Bazaar und einem Entscheidungswalk mussten sich die sieben verbliebenen Models durchsetzen. Für Tamara, Anastasia, Maureen, Sarah, Jacky und Lijana reichte es. Sie sind im Halbfinale. Für die Abiturientin Larissa Neumann war die Konkurrenz zu stark. Sie musste ihre Koffer packen. Doch wie geht sie mit ihrem Rauswurf um?

Das sagt Larissa zu ihrem GNTM-Exit

„Die Reise ist für mich leider an dieser Stelle vorbei, doch ich bin unendlich dankbar für alle Momente, die ich erleben durfte“, sagte die Blondine via Instagram ihren Fans. Sie sei froh über all die neuen Erfahrungen, die sie gemacht habe. Ihr gehe es gut und durch die TV-Show konnte sie viel dazulernen. „Das Leben geht weiter, und vieles wird passieren“, fügte Larissa noch hinzu.

Schwere Trennung unter Tränen

Larissa hatte durch GNTM nicht nur viel erlebt, sondern auch durch Lijana eine neue Freundin gefunden. Doch dann hieß es Abschied nehmen. Larissa nahm ihren Rauswurf sehr gefasst hin, im Gegensatz zu Lijana. Sie brach direkt heftig in Tränen aus. „Dich heute gehen zu lassen, war bis jetzt das Schwerste und Traurigste meiner gesamten GNTM-Zeit“, postete die Grundschullehramtsstudentin auf ihrem Profil. Ob sich die beiden irgendwann wiedersehen werden?