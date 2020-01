Am Donnerstag startete die 15. Staffel von „Germany’s next Topmodel“. Dabei haben sich die meisten Zuschauer bei einer Sache besonders gewundert. Und zwar wurden im Trailer drei Models gezeigt, die in der Folge aber gar nicht vor kamen. Was ist der Grund dafür? Gibt es nach dem Exit von der 28-Jährigen Marcia weitere Girls, die jetzt die Show verlassen?

Erst gestern ging GNTM in die 15. Runde. Die Beautys kämpfen mit allen Mitteln um die Krone. Im Trailer für die nächsten Episoden wurden alle Models gezeigt, doch Valeria, Maribel und Jacky fehlten. Was ist der Grund dafür? Sind sie etwa aus der Show ausgestiegen? Oder sind sie schon automatisch eine Runde weiter?

Darum fehlten die Kandidatinnen

Auf Nachfrage von Promiflash.de reagierte der Sender und klärte auf: „Valeria, Maribel und Jacky treffen am nächsten Donnerstag als Nachrückerinnen in Costa Rica zum ersten Mal auf die anderen Mädchen“, so ein Sendersprecher. Wie es dazu kam, dass die drei Girls nachrücken dürfen ist aber unklar. Natürlich ist aber eine Sache weiterhin klar: Sie wollen, wie auch ihre Konkurrenz, GNTM-Siegerin werden. „Ich möchte ‚Germany’s next Topmodel‘ 2020 werden, weil ich neue Sachen erleben will und aus mir herauskommen möchte. Ich liebe es, Fotos von mir zu machen“, stellt Valerie gegenüber ProSieben klar.

Haben die drei Beautys jetzt einen Nachteil?

Ob es ein Vorteil für die drei Girls ist, kann man nicht genau sagen. Denn ihnen fehlt jetzt etwas die Übung und dadurch vielleicht auch Sicherheit. Im Gegensatz dazu haben die anderen Kandidatinnen jetzt schon einen kleinen Vorteil. Denn sie konnten schon mal etwas GNTM-Luft schnuppern. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich Valerie, Jacky und Maribel anstellen werden. Die nächste Folge wird am 6. Februar ausgestrahlt. Wie gewohnt sieht man dann wieder Heidi Klum mit ihren Jury-Kollegen und den Girls um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.