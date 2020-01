GNTM 2020: Drama hinter den Kulissen!

Bittere Klatsche für Heidi Klum und ihre Jury-Kollegen Julien Macdonald und Milla Jovovich! Eigentlich erwarten die drei Stars ehrgeizige Kandidatinnen und einen hitzigen Wettkampf. Doch plötzlich geht ein Girl freiwillig aus der Show. Was war denn da los?

Gestern begann die 15. Staffel von „Germany’s next Topmodel“. Und schon in der ersten Folge gab es das erste Drama bei den Kandidatinnen. Denn die 28-Jährige Marcia wollte eigentlich gar nicht so richtig zu GNTM. Und dann hat sie sogar die Show freiwillig verlassen. Laufen jetzt Heidi Klum die Models weg?

Deshalb verließ Marcia die Show freiwillig

„Ich habe halt einen Anruf bekommen und sollte dahin. Dann habe ich erst gesehen, dass es GNTM ist“, beschwerte sich Marcia. Aber warum ging sie hin, wenn sie es gar nicht wollte? Hm. Auch dass sie nicht täglich bezahlt wurde, passte ihr überhaupt nicht. Die ersten zwei Tage wurden ihr nicht direkt bezahlt. Also zog sie die Reißleine und schmiss hin. „Ich möchte nach Hause. Ich habe gemerkt, dass diese Show nichts für mich ist. Ich bin zu alt für den Scheiß“, erzählte die 28-Jährige. Heidi Klum hinderte sie nicht daran und meinte nur: ,,Reisende soll man nicht aufhalten“. Ob Marcia hinterher merkt, welche Chance sie sich da entgehen lassen hat? Schließlich gibt es jedes Jahr Hunderte Bewerberinnen.

Werden andere Models folgen?

Ohje! Das wäre echt bitter, wenn noch mehr Models gehen sollten. Doch vermutlich wird das nicht passieren. Wir hoffen es zumindest. Es soll ja spannend unter den Kandidatinnen bleiben. Alle anderen Girls sind ehrgeizig und wollen unbedingt gewinnen. Schließlich ist es auch für die Beautys eine riesige Chance, international berühmt zu werden und ihren eigenen Durchbruch zu schaffen. Wir sind gespannt was die nächste Folge von „Germanys next Topmodel“ bringt. Am 6. Februar wird es dann die zweite Folge geben. 20:15 wird sie auf ProSieben ausgestrahlt. Freut euch drauf.