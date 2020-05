Gewusst? Aus diesen Gründen gehen Jungs fremd!

Was ist eigentlich der Grund für einen männlichen Seitensprung? Diese Frage haben sich Forscher gestellt und im ,,Journal of Sex Research“ ein verblüffendes Ergebnis präsentiert. Es kann nämlich vielerlei Gründe geben, an die wir so gar nicht denken.

Treu ist leider nicht jeder Junge in einer Beziehung, doch die Gründe dafür können unglaublich vielfältig sein. Wir haben für dich die acht häufigsten Gründe für’s Fremdgehen aufgelistet.

Deshalb gehen Jungs fremd

Bestätigung: Sich bei anderen Bestätigung zu holen, wenn man mit der eigenen Freundin nur Stress und Ärger hat, ist gar nicht so ungewöhnlich. Grund dafür kann fehlendes Selbstvertrauen sein. Wenn er sich viele Vorwürfe anhören muss, sucht er nach einer Person, die ich wieder auffängt und hochzieht. Da kann sich dann durch aus mehr entwickeln und es kommt schließlich zum Fremdgehen.

Das Unbekannte: Jeder von uns ist neugierig – zumindest mehr oder weniger. Etwas Neues ist immer interessant. Wenn man schon lange in einer Beziehung ist, dann schauen sich manche Jungs auch mal gerne um und suchen neue Abenteuer. Das Unbekannte ist immer interessant.

Fehlende Kommunikation: Wenn man nicht miteinander redet, führt das schnell zu Missverständnissen. Die Harmonie geht flöten und man entfremdet sich immer mehr. So kann es auch mal zum Seitensprung kommen, auch wenn man eigentlich weiß, dass es falsch ist.

Vernachlässigung: Wenn man sich gegenseitig vernachlässigt, kann das echt frustrierend werden. Man sehnt sich einfach nach Bestätigung, Aufmerksamkeit und Liebe. Die muss einfach da sein, sonst wird man schnell ersetzt.

Keine Liebe: Eine Beziehung ohne Liebe ist keine richtige Beziehung mehr. Wenn man seinem Partner keine Gefühle offenbart oder keine liebevolle Zuneigung schenkt, sondern vielleicht eher wie einen Mitschüler oder Arbeitskollegen behandelt, dann ist es meist schon zu spät. Dann ist die Beziehung echt am Ende. Dann kann es passieren, dass er die Liebe woanders sucht.

Sexuelle Begierde: Natürlich muss es nicht immer nur an der Beziehung liegen. Es kann auch einfach aus reiner Lust passieren. Vielleicht sehnt sich der Partner nach einer Exfreundin, mit der er schon ganz andere Abenteuer erlebt hat und deshalb fremdgeht. Vielleicht will er etwas ausleben, was er aus einer anderen Beziehung gewohnt war, aber es sich mit dir nicht vorstellen kann.

Wut: Wenn es schon seit in einer Partnerschaft gekommen ist, dass Frustration und Wut eine Rolle spielt, dann könnte auch das ein triftiger Grund sein. Vielleicht will er dir damit nur ein Signal senden. Vielleicht mag er dir nur zeigen, dass er auch anders kann und deine Zuneigung vermisst oder es aus Rache macht, weil ihm irgendwas nicht passt.

Wie du siehst, können die Gründe wirklich sehr vielseitig sein. Natürlich gibt es aber auch noch ganz andere. Die hier sind nur die häufigsten, die in der Studie festgestellt werden konnten und auf eine große Masse von Jungs, die Seitensprünge hatten, zutreffen.