Georgina Fleur: Ist sie wieder Single?

Vor knapp einem Jahr gab Georgina Fleur ihre Verlobung bekannt. Lange hat man nichts mehr von ihr gehört. Viele dachten schon, dass sie heimlich geheiratet habe. Jetzt schafft sie Klarheit und bestätigt: Das It-Girl ist wieder Single!

Georgina Fleur schaffte ihren Durchbruch in der zweiten Staffel von „Der Bachelor„. Ein Jahr später ging sie sogar ins Dschungelcamp! Danach war sie in unzähligen TV-Formaten zu sehen. Im Februar 2019 sprach sie offen darüber, dass sie sich verlobt habe. Wer der Glückliche ist, wollte sie aber nicht verraten. Nun gibt es einen überraschenden Post von ihr auf Instagram und verrät, dass sie wieder Single ist.

Vielleicht doch nur eine Beziehungs-Krise?

Erst am 06. Februar gab sie RTL ein Interview. Da sah die Welt noch ganz anders aus: „Wir sind auch schon seit einem Jahr verlobt mittlerweile, am 14. Februar sind wir seit einem Jahr verlobt“, sagte die 29-Jährige. Dabei trug sie aber gar nicht mehr ihren XXL-Verlobungsring. Zufall? „Ich habe den Ring jetzt nicht an, aber wir sind verlobt, ja“, meinte sie dazu. „Mach einfach das, womit du dich am wohlsten fühlst.“ Zurzeit ist sie auf Reisen. Ob allein oder mit ihrem (Ex)-Verlobten weiß man nicht. Selbst auf Instagram findet man kein süßes Pärchenfoto. Schade eigentlich.

Verlobung geplatzt?!

Traurig, aber wahr: Ihre Liebe scheint geplatzt zu sein. Mit einem Instagram-Post auf Instagram bestätigt sich der Verdacht. Ach man! „Fröhlichen Valentinstag euch allen. Ich bin endlich wieder Single und lebe gerade mein bestes Leben, dieses Mal bin ich mir zu 1000 Prozent sicher“, schrieb das It-Girl. Was genau vorgefallen ist, verrät sie aber nicht. Doch eins ist klar: Unterkriegen lässt sie sich nicht. Die Weltenbummlerin ist zurzeit in Dubai und scheint ihr Leben voll zu genießen.