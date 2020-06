Georgina Fleur: Geheimnis um ihren Verlobten gelüftet!

Schon seit Valentinstag 2019 ist sie mit ihm verlobt. Doch wer der Mann an ihrer Seite ist, hat sie bisher nie verraten – bis jetzt. Denn nun zeigen sich die beiden endlich gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Georgina Fleur nahm 2012 bei der Dating-Show „Der Bachelor“ teil. Danach war sie in fast jedem TV-Format zu sehen. Von „Dschungelcamp“ bis „Promi Big Brother“. Seit 2016 war es dann still um sie geworden. Die Beauty zog sich zurück. Heimlich verlobte sie sich 2019 mit ihrem neuen Geliebten, doch wer der Mann an ihrer Seite ist, wollte sie nie verraten – bis heute.

Deshalb lüften sie jetzt das große Geheimnis

Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay Özdemir nehmen dieses Jahr am „Sommerhaus der Stars“ teil. Bevor die beiden einziehen, präsentiert die Beauty jetzt schon ihren Mann. In einem gemeinsamen RTL-Interview sprechen die beiden darüber. ,,Kubi hat mich schon ein paar Mal bei Drehs und bei Shootings auf roten Teppichen begleitet“, verriet die Rothaarige. Er wollte nie wirklich in der Öffentlichkeit stehen und hat sich deshalb immer bedeckt gehalten. Doch jetzt gibt es einen Sinneswandel bei ihm. ,,Es gibt ein Argument. Ich will der ganzen Welt zeigen: Hands off! Diese Frau gehört mir!“, erklärte der Unternehmer.

Sommerhaus der Stars mit Überraschungen

Eine der größeren Überraschungen wird wohl die Teilnahme von Annemarie Eilfeld mit ihrem Tim sein. 2009 wurde sie durch DSDS bekannt und landete auf Platz Drei. Aber auch Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold mit seiner Jenny sind Kandidaten. Wir sind auf jeden Fall schon super gespannt!