Dschungelcamp 2020: Wer ist die Freundin von Raúl Richter?

Erst im Frühjahr 2019 stellte Raúl Richter seine neue Freundin vor: Der Ex-GZSZ-Star ist mit Vanessa Schmitt zusammen. Doch wer ist sie? Und was macht die Beauty eigentlich?

Raúl Richter war noch bis 2016 mit GZSZ-Kollegin Valentina Pahde liiert. Danach kam die Schock-Nachricht: Das Paar verkündete die Trennung! Nun hat er im Frühjahr 2019 seine neue Flamme Vanessa Schmitt vorgestellt. Sie ist keine Unbekannte: Die Blondine war nämlich bis September 2018 mit Nico Schwanz zusammen. Die Miss Tuning von 2017 ist gelernte Erzieherin und moderiert ein Online-Motormagazin.

Vanessa Schmitt war mit Nico Schwanz zusammen

Vanessa Schmitt hat einen bekannten Ex: Bis September 2018 war Nico Schwanz mit der ehemaligen Miss Tuning von 2017 zusammen. Geboren ist Beauty aus Bruchsal bei Heidelberg und arbeitet als Erzieherin. Doch wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt? „Kennengelernt haben wir uns in einem Burger-Restaurant in Berlin und dann weiter Kontakt gehalten“, erklärte der Schauspieler damals in der Bild-Zeitung.

Darum haben sie die Beziehung öffentlich gemacht

Nach knapp einem Jahr Beziehung haben Raúl Richter und Vanessa Schmitt den nächsten Schritt gewagt: Die beiden sind zusammengezogen. „Sie ist jetzt zu mir nach Berlin gekommen, hat aber noch nicht alle ihre Sachen bei mir“, erzählt der GZSZ-Star glücklich gegenüber RTL.de. Zwischen den beiden scheint es perfekt zu laufen. Doch warum sind sie eigentlich mit der Beziehung an die Öffentlichkeit gegangen? „Da sind wir nach unserem Bauchgefühl gegangen“, meinte Vanessa Schmitt gegenüber GALA.de.

„Ja, und es waren uns eh schon ein paar Leute auf den Fersen und da dachten wir, bevor jetzt irgendwelche Gerüchte entstehen, können wir es auch einfach offiziell machen“, fügte Raúl Richter hinzu. Vanessa Schmitt unterstützt ihre neue Liebe aber auch in Australien, denn sie begleitet ihren Liebsten nach Australien. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.