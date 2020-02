Barbara Meier: GNTM-Siegerin ist schwanger!

Erst vor wenigen Monaten sorgte sie mit ihrer Hochzeit für tolle Neuigkeiten. Nun lässt Barbara Meier die nächste Bombe platzen: Die ehemalige Gewinnerin von „Germany’s next Topmodel“ ist schwanger! Das gab die Beauty selbst bei Instagram bekannt.

Barbara Meier gewann die zweite Staffel von „Germany’s next Topmodel“. Danach ging es für sie mächtig bergauf. Denn sie schaffte nicht nur als Model ihren Durchbruch, sondern auch als Schauspielerin. Und auch privat könnte es für die Schönheit kaum besser laufen: Erst im Juni letzten Jahres heiratete sie Klemens Hallmann! Die beiden erwarten nun ihr erstes gemeinsames Kind.

Tolle News für alle Fans

Zum Valentinstag verkündet die 33-Jährige ihre Schwangerschaft, wie sie in einem süßen Baby-Post bei Instagram bekanntgab. Dabei ist das frische Ehepaar auf einem „Filmplakat“ zu sehen. Groß in der Mitte steht die Überschrift: „Mr. & Mrs. Hallmann Expecting a Baby“. Dabei ist es stark an Mr. & Mrs. Smith angelehnt. Wahnsinnig tolle und originelle Idee. Wir finden es super romantisch! Und wer ganz genau hinschaut, erkennt sogar schon etwas: auf dem Social Media Beitrag ist bei Barbara sogar schon ein kleines Baby-Bäuchlein zu sehen.

Zahlreiche Glückwünsche von Fans & Promis

Viele ihrer Fans sind natürlich auch richtig glücklich darüber und hinterließen ihrem Idol liebe Worte. So kommentierte beispielsweise eine Userin auf Instagram: „Alles Gute und eine angenehme Schwangerschaft“. Aber auch Stars wie Sandy Meier Wölden reihen sich in Gratulierenden ein. So schrieb sie: „Herzlichen Glückwunsch an die werdenden Eltern…ich wünsche dir eine tolle Schwangerschaft.“