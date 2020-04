Ex-BTN Star: Überraschendes Coming-out!

Ex-,,Berlin-Tag und Nacht“-Star Pascal Kappés sorgt jetzt mit einem überraschenden Statement für Schlagzeilen! Wie wohl seine Freundin darauf reagiert hat? War’s das jetzt mit den beiden?

Seit September 2018 ist der Star mit seiner Freundin zusammen, doch jetzt äußert sich der Darsteller plötzlich über seine Sexualität – mit einem krassen Geständnis. Wie geht es jetzt mit seiner Beziehung weiter? Geht jetzt alles in die Brüche?

Pascal Kappés outet sich!

Über Instagram sorgt der Ex-BTN-Darsteller für eine Überraschung. ,,Ich bin bi, ich stehe auf Männer und Frauen“, gab er nämlich via Social Media bekannt. Das ist ihm aber schon lange bewusst, er hat es nur noch nie öffentlich gesagt. Und verrät sogar noch mehr Details. Natürlich wollten seine Fans mehr über ihr Idol wissen und löcherten ihn mit vielen Fragen. ,,Hattest du denn schon einmal etwas mit einem Mann?“, fragte ein User. Die überraschend offene Antwort lautete ,,Ja, hatte ich“, so Pascal Kappés. Sogar schon öfter. Für ihn sei das nämlich gar kein Problem. „Mein Vorteil: Ich habe einfach mehr Auswahl. In der Tat hat’s dann Lea getroffen.“ Aktuell ist er aber nicht auf der Suche nach Männern.

Wie reagiert sein Umfeld auf die Überraschung?

,,Für seine Freunde war es nichts Neues. ,,Meine engsten Leute haben das gewusst, dass ich da ein bisschen offener und entspannter bin“, verriet der 29-Jährige. Doch bisher war es für ihn öffentlich ein Tabu-Thema. Auf Instagram erntete er von seiner Community dafür viel Lob. „Jeder soll einfach das machen, worauf er Bock hat.“ Doch was sagt eigentlich seine Freundin dazu? ,,Lea ist da auch sehr entspannt, die findet auch Frauen und Männer schön. Zum Glück.“ Also scheint es ein richtiges Happy End zu geben!