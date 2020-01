In den letzten Monaten hatte Estefania Wollny immer wieder mit schlimmen Kopfschmerzen zu kämpfen. Sie musste deshalb sogar ins Krankenhaus! Die Ärzte konnten aber nichts finden. Droht jetzt ein erneuter Rückschlag für die 17-Jährige?

Sie hatte ein hartes Jahr hinter sich. In einem Safari Park brach der junge TV-Star zusammen. Sie musste ins Krankenhaus, aber die Ärzte konnten nichts finden. Sie dachten erst, es wäre ein Zeckenbiss. Doch der sorgte auch nicht für den Kreislaufkollaps. Nun könnte ein Auftritt vor 20.000 Menschen bei einer Schlagerparty in Gefahr sein!

Mama Silvia mit riesiger Überraschung

In der letzten Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ hatte Familienoberhaupt Silvia eine ziemlich krasse Überraschung für ihre Tochter. Sie weiß, dass ihre Tochter das Singen liebt. Da kam Mama Silvia auf eine grandiose Idee und machte ihr ein tolles Geschenk! Estefania Wollny darf vor 20.000 Zuschauern bei der Schlagerparty „Dortmund Olé“ auf der Bühne stehen und singen. Doch vorher musste die 17-Jährige zum Arzt, um sich durchchecken zu lassen. Scheinbar hatte sie die Kreislaufprobleme vom letzten Jahr noch nicht ganz hinter sich lassen können. „Estefania ist zwar gesundheitlich angeschlagen, aber sie liebt Musik. Wenn sie dann auf der Bühne steht, ist das für sie sehr wahrscheinlich wieder so ein neues Aufleben. Deshalb müssen wir uns jetzt beim Arzt erstmal ein ‚Ok‘ holen, ob sie das überhaupt kann“, erklärte Silvia.

Das sagt der Arzt zu Estefanias Zustand

Aufatmen bei Familie Wollny! Nach dem der Arzt Estefania durchgecheckt hatte, gab er sein Go für den Auftritt.“Das hat ja bei der Hochzeit gut geklappt. Dann wird es dieses Mal auch gehen. Von mir aus geht das“, sagte der Mediziner. Estefania war natürlich richtig happy darüber. „Ich bin mega erleichtert und mega glücklich und ich freu mich auch richtig, dass der Arzt gesagt hat, dass es ok ist und dass wir sein ‚Go“ haben. Jetzt kann die Party abgehen!“ Den krassen Auftritt der 17-Jährigen vor 20.000 Zuschauern können die Fans in der aktuellen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ sehen.