The Voice of Germany: Annemarie Carpendale wird Moderatorin!

Schon seit fünf Staffeln moderiert Lena Gercke gemeinsam mit Thore Schölermann ,,The Voice of Germany“. Doch jetzt hat die 32-Jährige einen ganz anderen Job – sie wird nämlich Mama. Ihre Nachfolgerin soll dabei jetzt schon feststehen.

Lena Gercke erwartet dieses Jahr ihr erstes Baby. Damit die beliebte Castingshow aber dennoch weitergehen kann, hat sich ProSieben etwas überlegt. Angeblich soll ein sehr bekanntes Gesicht die Nachfolge von dem Model übernehmen. Wer das wohl sein wird?

Annemarie Carpendale soll Lena Gercke ersetzen

Im Juli beginnt die zehnte Staffel von „The Voice of Germany“ – und das ist mit einer neuen Moderation. Doch wer wird Lena Gercke ersetzen? Angeblich steht es schon fest. Laut Bild soll da ein bisschen Mitarbeiter des Senders ein ganz brisantes Detail ausgeplaudert haben. ,,Zum Drehstart im Juli wird Annemarie im Berliner Studio stehen. Sie ist sehr erfahren, die ideale Lösung.“ Gemeint ist damit Annemarie Carpendale. Die ,,taff“-Moderatorin steht schon seit sehr vielen Jahren vor der Kamera – und das ausgerechnet mit Thore Schölermann. Die beiden sind also ein eingespieltes Duo. Das Jubiläum der Castingshow wird so bestimmt etwas ganz Besonderes.

Lena Gercke erwartet Baby

Wann genau das Model ihr Kind erwartet ist unbekannt. Die Blondine und ihr Freund Dustin Schöne halten fast alle Details bisher geheim. Doch wenn man mal genauer auf ihr Instagram-Profil schaut, dann sieht man, dass es nicht mehr allzu lang dauern wird. Wir wünschen den beiden auf jeden Fall alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft zu dritt.