Elena Miras ist obdachlos geworden!

Was ist denn bei ihr plötzlich los? Die Ex-Dschungelcamperin Elena Miras hat kein Dach mehr über dem Kopf – zumindest für 72 Stunden. Doch was sind die Gründe dafür?

Die energische TV-Beauty wird wohl den ein oder anderen Wutausbruch unterdrücken müssen, denn für ein TV-Experiment begibt sie sich freiwillig für drei Tage in Obdachlosigkeit. Was genau für ein TV-Format ist das? Ob sie das durchhalten wird? Die Beauty ist bekannt für ihre Emotionen und sturen Ansichten. Jetzt verrät sie einige Details via Social Media.

Elena Miras nimmt an Experiment teil

Via Instagram verriet sie ihren Followern mit, dass sie an einem TV-Format teilgenommen hat. ,,Ich habe es gewagt da mitzumachen, um zu gucken, was das Ganze bedeutet“, plauderte die Schweizerin aus. Ihre Fans waren erstaunt über das Wagnis und ziemlich gespannt, wie das Ganze ausging. Die 27-Jährige wollte die User aber nicht lange vor den Karren spannen und erzählte direkt ihre persönlichen Erfahrungen. Ab 20. April soll es übrigens bei RTLZWEI zu sehen sein. Dabei nehmen auch noch viele andere Promis teil.

So empfand die TV-Beauty die Zeit als Obdachlose

Viele Fans löcherten sie natürlich und wollten wissen, was sie für Erfahrungen auf der Straße gemacht hat. ,,Ich kann euch sagen, es wird sehr spannend, es war eine absolut krasse Erfahrung in meinem Leben und das war das Härteste, was ich je getan habe“, antwortete Elena Miras. Hm. Wir sind auf jeden Fall neugierig, wie sie sich geschlagen hat.