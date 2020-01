DSDS 2020: Dieter Bohlen verlässt Jury-Pult wegen Kandidatin Lydia Kelovit!

Diesen Auftritt wird die DSDS-Jury nicht so schnell vergessen. Wegen der Performance von Lydia Kelovit verließ sogar der Poptitan Dieter Bohlen sein Jury-Pult – aber was war denn da los?

Zum jährlichen Casting von DSDS kommen Tausende Menschen, um ein berühmter Superstar zu werden. Dieter Bohlen ist seit der ersten Staffel dabei und ist durch die vielen Auftritte der Kandidaten schon einiges gewohnt. Doch beim Auftritt der 29-Jährigen Lydia Kelovitz in Begleitung ihrer Mutti und einer Freundin konnte er nicht sitzen bleiben. Das war ihm dann doch zu viel! Was war passiert und was sagt er zum Auftritt?

Jury ist einfach nur sprachlos

Im wahren Leben ist die Kandidatin Lydia Kelovitz eine normale Versicherungsangestellte. Doch in ihrer Freizeit zeigt sie sich von einer ganz anderen Seite. Denn dann schlüpft sie in die Rolle der ,,Rude Lude“: Eine verrückte Wrestling-Lady mit Peitsche und knappen Lederoutfit. Beim Hereinspazieren der Kandidatin machte die Jury da schon große Augen. Aber das war noch nicht alles: Denn passend zum Outfit singt sie zu „Pony“ von Ginuwine. Das Lied gilt als Stripper-Song Nummer Eins. Alle ahnen schiefe Töne und eine Horror-Show. Plötzlich Überraschung: Sie trifft die Töne und kommt richtig in Fahrt! „Unfassbar! Die hat uns so verarscht“, sagte Oana Nechiti zu Jury-Kollegen Pietro Lombardi.

Dieter Bohlen verlässt Jury-Pult

Alle finden den Auftritt von Kandidatin Lydia Kelovitz richtig geil. Bis auf einen: Poptitan Dieter Bohlen. Doch ihm scheint nicht der Gesang der 29-Jährigen zu stören. Nein, es ist etwas ganz anderes. Denn plötzlich macht er ihr ein Angebot: „Zieh dir was an und sing noch mal ‚Purple Rain‘ vor.“ Gesagt, getan. Mit dem Mantel einer Freundin und der Leggings ihrer Mutter singte sie noch einmal. Jetzt gefällt auch Dieter Bohlen die Show. Vier große „Ja-Stimmen“ bekam sie schließlich. Also doch noch ein Happy End für die blonde Wrestlerin. Die neuen Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW immer dienstags und samstags um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.