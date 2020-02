Dieter Bohlen: Erste Worte zum DSDS-Job von Alexander Klaws!

Es steht also fest: Alexander Klaws übernimmt die Moderation der Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“. Doch was sagt eigentlich Chef-Juror Dieter Bohlen dazu? In einer Videobotschaft meldet er sich zu Wort – mit einer überraschenden Botschaft.

Die Sensation ist perfekt! Alexander Klaws moderiert die Live-Shows von DSDS. 2003 gewann er die erste Staffel der Kult-Show. Nun ist er endlich wieder zurück – und das nach 17 Jahren. Natürlich wollte sich zu dieser krassen News auch Dieter Bohlen melden. Mit einer Videobotschaft auf RTL.de tat er das dann auch. Was wird er zu dem Comeback sagen?

Das sagt Dieter Bohlen zur Klaws-Rückkehr

Scheinbar freut sich niemand so sehr wie der Poptitan: Der Chef-Juror ist komplett begeistert vom Wiedersehen mit dem früheren Sieger. „Ich freue mich total. Nach 17 Jahren kommt er in seine alte Familie. Ich habe lange dafür gekämpft, die ganzen letzten Jahre. Ich habe ihn immer vorgeschlagen. Jetzt hat es endlich geklappt“, sagte Dieter Bohlen gegenüber RTL.de. Die beiden scheinen sich super zu verstehen. Schon 2014 stand er auf der Bühne – allerdings nicht bei DSDS, sondern bei „Let’s Dance“ als Kandidat. Dort ging er 2014 als Sieger hervor.

Das Wiedersehen bei DSDS wird auf jeden Fall ein richtiger Kracher. Denn es ist sein erster Job als Moderator – und das direkt bei einer der größten Live-Shows im Fernsehen. Vermutlich werden auch viele Emotionen bei den beiden aus der ersten Staffel wieder hochkommen.

Wann gehen die Live-Shows los?

In vier Wochen ist es schon soweit! Am 14. März 2020 beginnen die finalen Folgen zur aktuellen Staffel. Für die Kandidaten wird es dann richtig ernst – aber wer wird als Sieger aus der Staffel hervorgehen? RTL und TVNOW zeigen die neuen Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ immer samstags und dienstags um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.