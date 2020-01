Dschungelcamp 2020: Trauriges Geständnis von Toni Trips!

Toni Trips ist im Dschungelcamp eher zurückhaltend. Doch nun hat sie ganz offen über ihre Vergangenheit gesprochen – und macht dabei ein trauriges Geständnis.

Antonia Komljen heißt die gebürtige Hamburgerin, welche durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde – dort schaffte sie es auch in den Recall. Toni Trips ist gerade einmal 22 Jahre und hat schon jetzt so viel erleb – einiges davon würde sie aber lieber vergessen. Im Dschungelcamp hat sie nun einige Details über ihre Vergangenheit preisgegeben – es ging dabei auch um das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter.

Nackt-Video von Toni Trips aufgetaucht

Als sie im Dschungelcamp mit Prince Damien spricht, packt sie über ihre Vergangenheit aus. „Ich war so ein Ausreißer, ich war partysüchtig. Jede Woche wurde ich vermisst gemeldet“, beichtet die 22-Jährige. Ihre Mutter sitzt wegen multipler Sklerose im Rollstuhl und litt unter Depressionen. Sie habe sich immer viele Sorgen gemacht. Toni gab ihr nie Bescheid, wo sie war und rannte oft von zu Hause weg. „Ich hatte so viel Hass in mir, ich weiß nicht woher das kam“, verriet Toni Trips weinend. Ihr schlimmer Höhepunkt war in einer Jugend-WG. Mit 15 tanzte sie nackt und betrunken auf einer Party und wurde dabei sogar gefilmt!

Was sagt ihre Mutter heute über sie?

Das Nackt-Video machte vieles noch schlimmer, denn im Netz ging das Tape viral. Es war der Beginn von schlimmen Cybermobbing-Attacken, wie sie gegenüber FOCUS erzählte. Sie ging daran fast kaputt. Zwei Tage verbrachte sie in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Danach konnte sie endlich wieder aufatmen. Langsam ging es wieder bergauf mit ihr. Sie kämpfte sich zurück ins Leben und hat aus ihrer Vergangenheit gelernt. Heute kümmere sie sich um ihre Mutter und konzentriere sich mit ihr gemeinsam auf ihre Musik. „Heute ist meine Mutter unheimlich stolz auf mich, weil sie auch sieht, ich habe mich verändert!", sagt sie stolz zu Prince Damien.