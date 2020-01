Dschungelcamp 2020: Anastasiya Avilova hasst die Natur!

In wenigen Tagen ist es soweit: Das Dschungelcamp geht bei RTL in die nächste Runde. Zu den Kandidaten gehört auch Anastasiya Avilova. Doch nun machte das Playmate eine überraschende Aussage in einem Interview.

Anastasiya Avilova hat sich als Playmate einen Name gemacht – unter anderem war sie in den Magazinen Penthouse, FHM und Playboy zu sehen. Im Jahr 2013 gewann die Beauty die Datingshow „Catch the Millionaire“ auf ProSieben. Im Jahr 2019 folgte das TV-Comeback in „Temptation Island“ – doch auch dort fand sie nicht den richtigen Mann.

Weshalb geht das Playmate ins Dschungelcamp?

RTL führte ein Interview mit Anastasiya Avilova und wollte wissen, weshalb sie ins Dschungelcamp geht. Dabei gab sie eine überraschend offene Antwort. „Ich gehe, wie alle, in den Dschungel, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich bin nicht so mega bekannt, deswegen ist es für mich lediglich ein Sprungbrett. Ich habe die Möglichkeit mich als Persönlichkeit dem Land zu zeigen. Nicht nur als hüpfendes Bunny, wie ich mich immer zeige“, verriet sie.

Anastasiya Avilova hasst die Natur

Als das Model gefragt wird, ob sie Respekt vor der Zeit im Dschungel habe, kam eine mehr als überraschende Antwort. Dort stellte das Playmate klar: Sie hasst die Natur! „Ich weiß, das wird zum Teil die größte Challenge meines Lebens sein. Ich hasse die Natur. Ich bin kein Naturmensch und deshalb wird das alles hart für mich sein. Aber ich glaube, wenn ich das durchgemacht habe, egal wie lange, egal ob ich die ganze Zeit dabeibleibe oder rausfliegen sollte, werde ich im Nachhinein ganz stolz sein.“, sagte die 31-Jährige.

Sie habe keine Verbindung zu Pflanzen

RTL hakte noch einmal nach und wollte wissen, weshalb sie mit der Natur nichts anfangen kann. „Das war schlecht ausgedrückt, aber ich bin kein Naturmensch. Ich kann es auch nicht lange im Garten aushalten. Das ist mir zu langweilig. Ich habe keine Verbindung zu Pflanzen und zu der Erde. Ich liebe die Stadt und ich war noch nie Campen“, begründete die 31-Jährige ihr Statement. Ah ja… Im Dschungel muss sie sich wohl oder übel aber mit der Natur auseinandersetzen. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.