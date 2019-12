Dinner for One: Wann läuft der Sketch zu Silvester 2019 im TV?

„Dinner for One“ gehört zum Jahreswechsel einfach dazu. Der Sketch läuft zu Silvester wieder in der Glotze – aber auf welchem Sender und wann? Das fasst KUKKSI in einer Übersicht zusammen.

Los geht es schon am Nachmittag, wenn „Dinner for One“ zu Silvester erstmals im Fernsehen läuft. Das Erste zeigt den Sketch bereits um 15:40 Uhr. Und auch später läuft der Klassiker auf zahlreichen Sendern – sogar am 1. Januar wird er noch gezeigt. „Dinner for One“ wird mittlerweile seit 1972 ausgestrahlt. Dabei geht es um den 90. Geburtstag von Miss Sophie und Butler James, welcher etwas zu tief ins Glas schaut.

Darum geht es in Dinner for One

Ein Butler, eine Lady, viel Alkohol und ein Tigerfell: Das ist „Dinner for One“. Dazu gehören noch die längst verstorbenen Freunde von Miss Sophie: Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby. Aufgezeichnet wurde der Sketch mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und seiner Kollegin May Warden im Mai 1963 im legendären Studio B beim NDR in Hamburg. 1972 erstmals zu Silvester gesendet, gehört der Sketch um Butler James und Miss Sophie zum Jahreswechsel dazu wie Bleigießen, Sekt und Feuerwerk.

Die Sendetermine zu Silvester 2019