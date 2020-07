Diese 5 Berufe machen am glücklichsten!

Es gibt Tausende Jobs, aber welcher macht eigentlich wirklich glücklich? Jeder von uns hat einen anderen Traumberuf. Doch auch andere Jobs, an die du vorher nie gedacht hast, können dich happy machen. Das liegt daran, dass du in manchen Berufen einfach andere Freiheiten hast und du dadurch die Arbeitszeit einfach viel mehr genießen kannst. Das kommt aber auch darauf an, ob du lieber draußen oder drinnen arbeitest, und worin deine Fähigkeiten liegen. Deshalb haben wir hier fünf Jobs für dich, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Vielleicht ist auch etwas für dich dabei, falls du noch keine Idee hast, was du später mal arbeiten möchtest.

Hm. Du hast deine Schule hinter dir, weißt aber gar nicht so richtig, was du jetzt machen sollst? Dann haben wir hier für dich mal ein paar Ideen. Vielleicht gefällt dir ja etwas davon. Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, sind überdurchschnittlich glücklich. So gehst du garantiert immer mit einem Lächeln auf Arbeit. Am Ende ist es doch einfach nur schön für seine Leidenschaft zu leben und am Ende des Tages zu sehen, was man Produktives geleistet hat.

Diese fünf Berufe machen happy

Forscher/in

Die Forschung ist super vielseitig und es gibt auf der Welt noch sehr viel zu entdecken und zu erfinden. Allein die Unterwasserwelt unserer Meere ist nahezu unentdeckt. So arbeitest du in der biologischen Forschung viel mit Tieren. Oder hättest du mehr Lust darauf, ein neues Material zu entwickeln und somit das Müllproblem auf der Welt zu lösen? Die Wissenschaft erstreckt sich in all unsere Lebensbereiche – nicht nur in Chemie und Biologie. Das ist auf jeden Fall eine super interessante Sache.

Presse-, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Kreative Arbeit gibt uns sehr glückliches Gefühl. Das liegt daran, dass man sich dabei frei entfalten kann. Wenn du dich selbst verwirklichen willst und selbstständig Dinge erschaffen möchtest, bist du in diesem Berufsfeld auf jeden Fall richtig. Egal, ob du deine eigenen Texte schreiben möchtest, für Dinge werben willst oder bei anderen Dingen deiner Kreativität freien Lauf lassen magst, solltest du dir unbedingt mal diese Berufsgruppe näher anschauen.

Gärtner/in

Wenn du die Natur und Blumen liebst, dann scheint dieser Job perfekt für dich zu sein. Als Gärtner/in bist du an der frischen Luft und hast viel Kontakt zu anderen Menschen. Wenn du dazu noch einen grünen Daumen hast, kann doch eigentlich gar nichts mehr schiefgehen, oder? Kein Wunder, dass in diesem Berufsfeld rund 87 Prozent rundum zufrieden mit ihrem Job sind.

Friseur/in

Anderen Menschen zu helfen und dabei auch zu sehen, dass man etwas geschafft hat, ist vermutlich eine der Erfolgsformeln für Glück im Beruf. Das könnte der Grund dafür sein, dass ganze 79 Prozent mit ihrem Beruf in dieser Branche zufrieden sind. Geld ist eben nicht alles, was einem im Beruf glücklich macht. Wenn du es liebst, mit Kunden in Kontakt zu kommen und ihnen dabei gern hilfst, dann kommt dieser Job für dich in Frage.

Klempner/in

In diesem Berufsfeld sieht man jeden Tag etwas Neues. Man ist auf Dauer nie am gleichen Arbeitsplatz und besucht Kunden in verschiedenen Städten oder Regionen. Wenn du gern unterwegs bist und dabei auch noch zupacken möchtest, dann bist du vermutlich echt gut für einen Job als Klempner/in geeignet. Die Technik wird immer moderner und dadurch lernt man auch immer dazu – und allein bist du in deinem Job auch nie.