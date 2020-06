Diese 7 Dinge solltest du nie tun, wenn du ein neues Tattoo hast!

Endlich hast du dein erstes Tattoo! Doch die Pflege ist oft gar nicht so leicht. Mit was decke ich es ab, wenn es frisch gestochen ist? Und darf man damit eigentlich noch in ein Sonnenstudio? Wir verraten dir Dinge, auf die du unbedingt verzichten solltest, wenn du Tinte unter der Haut trägst.

Tattoos werden immer beliebter. Fast jeder würde gern eins haben, doch die wenigsten wissen überhaupt, wie man sie richtig pflegt. Damit auch du darüber Bescheid weißt, verraten wir dir ein paar Dinge, die du niemals tun solltest. So hält die Farbe viel länger und es kommt nicht zu Entzündungen oder anderen unangenehmen Dingen.

Diese Dinge solltest du niemals tun