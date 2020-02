Die Wollnys: Sie haben ein neues Familienmitglied!

In der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ war mal wieder allerhand passiert. Nicht nur Cataleyas Taufe und Sarah- Janes Geburtstagsparty standen auf dem Plan, sondern auch ein neues Familienmitglied kam dazu. Calantha hat nämlich einen neuen Freund.

Zur Bday-Feier von Sarah-Jane gab es eine ganz besondere Überraschung – für die ganze Familie. Denn Calantha brachte zur Party ihren neuen Freund mit. Und natürlich fragte sie sich: Wie wird er bei seiner Familie rüberkommen? Und wie ist der erste Eindruck?

Mama Silvia war skeptisch

Die elffache Mutti Silvia Wollny war vorsichtig mit Gino, dem neuen Freund von Calantha. Sie wollte erstmal wissen, ob er in die Familie passt und was er für Absichten hat. „Ich werden Gino am ersten Tag bei den Wollnys richtig unter die Lupe nehmen. Hier kommt nicht jeder ins Haus. Die Familie ist das Wichtigste für mich. Deswegen müssen wir gucken, was für ein Junge das ist“, sagte sie gegenüber RTLZWEI. Auch die restliche Familie war neugierig. Gemeinsam wollten sie mehr über Gino herausfinden. Peter und Flo trieben es sogar so weit, dass sie ihn an einen Lügendetektor anschlossen. Für Gino war das aber kein Problem. „Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass mich die ganze Familie ausfragt. Die wollen ja halt auch nur wissen, was ich so denke und mache“, sagt er.

Was sagt Gino zur Familie?

Nachdem Gino von der Familie ordentlich unter die Lupe genommen wurde, gab es auf der Geburtstagsparty von Sarah-Jane grünes Licht für ihn. „Ich muss sagen: Wir haben ein neues Familienmitglied dazu gewonnen. Ich muss jetzt gucken, dass ich einen größeren Esstisch kriege“, sagte Silvia überglücklich über den Familienzuwachs. Und auch der Freund von Calantha war absolut happy über das Kennenlernen. „Ich finde das genauso. Der Abend ist super schön. Ich mag die Silvia auch sehr gerne. Ich freue mich auf die Zukunft“, so Gino. RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ am Mittwoch um 20:15 Uhr.