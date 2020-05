Die Wollnys: Mama Silvia schimpft über Schwiegersöhne!

Oh weh! Da scheint der Haussegen aber mächtig schief zu hängen. In der neuen Folge von ,,Die Wollnys – Das Corona-Spezial“ kracht es nämlich mächtig. Die beiden Schwiegersöhne Peter und Flo wollen nämlich unbedingt in den Baumarkt. Familienoberhaupt Silvia Wollny gefällt das aber gar nicht. Es kommt zum heftigen Streit in der Familie.

Bei den Wollnys kehrt durch die Coronakrise keine Ruhe ein. Immerhin wohnt die Großfamilie ausgerechnet in Heinsberg. Dort hat sich das Coronavirus mitunter am schlimmsten verbreitet. Silvias neuer Freund Harald Elsenbast ist auch noch Risikopatient. Kein Wunder, dass da große Vorsicht mit der Pandemie herrscht. Doch die Schwiegersöhne wollen unbedingt in den Baumarkt. Das passt der Familienmutti überhaupt nicht und schimpft über die Pläne von Peter und Flo.

Peter und Flo wollen unbedingt in den Baumarkt

Die beiden haben zurzeit ein ganz besonderes Projekt. Sie wollen die Terrasse fertig bauen. „Wir müssen den Sichtschutz noch holen. Dann fahren wir eben zum Baumarkt und kaufen das Material. Jetzt haben wir die Dachterrasse angefangen und wollen sie auch fertigstellen“, sagt Peter. Doch schon jetzt wissen die beiden, dass sie das erst mit Mama Silvia abklären müssen – und das wird zum richtigen Problem.

Silvia Wollny platzt der Kragen

Peters Frau Sylvana versucht die beiden noch zu warnen und von ihrem Plan abzuhalten. „Lasst das sein! Die Mama dreht euch den Hals um!“ Doch sie bleiben hartnäckig und denken nur an die Terrasse. Schließlich gehen die beiden Schwiegersöhne zu Silvia. „Peter, ich habe gesagt, dass wir außerhalb nur Dinge machen, die notwendig sind! Die Ansteckungsgefahr draußen ist viel, viel zu groß!“, sagt die Blondine völlig aufgebracht. Am Ende lässt sie sich dennoch überreden und die beiden können in den Baumarkt fahren. Ob das vielleicht noch ein Nachspiel haben wird? Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie die Story weitergeht.