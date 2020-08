Das sind die 5 schlechtesten Filme aller Zeiten

Immer wieder suchen wir nach den besten, berührendsten, lustigsten oder romantischsten Filmen. Aber warum eigentlich nicht nach den Schlechtesten? Immer können die für noch viel mehr Lacher sorgen. Wir haben hier mal eine kleine Liste von Filmen, die definitiv dazu gehören. Wenn du also mit Freunden einen unterhaltsamen Abend zu Hause haben möchtest, solltest du dir mal einen von diesen Streifen anschauen.

Wenn man einen gemeinsamen Abend auf der Couch verbringen will, sucht man immer nach den besten Filmen und Serien. Aber warum eigentlich nicht mal den Spieß umdrehen? Anstatt nach bester Bewertung zu schauen, einfach mal nach der schlechtesten schauen? Das haben wir für euch gemacht und haben die schlechtesten Filme aller Zeiten herausgesucht.

Die Top 5 der schlechtesten Filme ever

Superbabies – Baby Geniuses 2

Es geht um vier Babys, welche untereinander kommunizieren können. Dabei kommen sie durch eine zufällige Situation einem mächtigen Medienunternehmer auf die Schliche. Bill Biscane kidnappt nämlich Babys, um sie dann einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Er will sich dadurch nämlich dadurch an die Weltherrschaft gelangen. Klingt nicht nur trashig, sieht zudem sogar noch so aus. Der Film ist wirklich pure Unterhaltung.

Manos – The Hands of Fate

Ihr liebt Horrorfilme, aber habt bisher immer nur nach richtigen Guten gesucht. Aber warum eigentlich nicht mal der schlechteste Horrorfilm? ,,Manos – The Hands of Fate“ würde dafür auf jeden Fall infrage kommen. Eine Familie fährt in die Ferien. Dabei fahren sie in einen kleinen Ort, um nach dem Weg zu fragen. Das geht aber schief und sie geraten an den Bösewicht Satyr Torgo. Natürlich springt dann das Auto vor Schreck nicht mehr an.

Birdemic – Shock and Terror

Es gibt wirklich sehr viele Trash-Filme, aber dieser ist wirklich „besonders“. Eine kleine Stadt in San Francisco Bay Area wird von fiesen Vögeln angegriffen. Dabei müssen sich die Menschen verteidigen und die Angriffe abwehren. Das war eigentlich schon die ganze Story.

Disaster Movie

Hier ist der Name absolutes Programm. Der Hauptprotagonist Will trifft in seinen Träumen auf Amy Winehouse. Die Sängerin prophezeit den Weltuntergang am 29. August 2008. Als er aufwacht, sind plötzlich verrückte Menschen auf seiner Geburtstagsparty und ein Asteroidenregen prasselt auf New York nieder. Achso und nebenbei muss auch noch seine Ex-Freundin aus einem verfluchten Museum befreit werden. Da passiert aber noch eine ganze Menge anderer Unfug – und das ganze 70 Minuten lang.

Justin & Kelly: Beachparty der Liebe

Was sich nach einer richtigen Schnulze anhört, ist auch eine. Nur ohne wirkliche Romantik. Falls du sehr gern dieses Genre anschaust, solltest du da mal rein schauen. Erst hinterher wirst du merken, wie gut richtige Romanzen sind. Kelly und Justin verlieben sich auf einer Beachparty. Doch Kellys beste Freundin steht auch auf ihn. In einem Bitchfight mit ein bisschen Geweine wird dann entschieden, wer Justin haben darf. Klingt echt nicht so cool, oder? Nicht umsonst wurde er schon mehrmals zum schlechtesten Musical gekürt.