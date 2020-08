Das sind die 5 bewegendsten Filme aller Zeiten

Streamingdienste, wie Netflix oder Amazon, bieten mittlerweile so eine unglaubliche Masse an Filmen und Serien an. Oft weiß man dann gar nicht, nach was man genau suchen soll. Du willst unbedingt etwas sehen, was wirklich unter die Haut geht und was sich auch lohnt zu sehen? Kein Problem. Da bist du hier genau richtig. Denn wir haben dir eine kleine Liste mit den berührendsten Filmen zusammengestellt.

Es gibt wirklich nur sehr wenige Filme, die einen auch wirklich berühren und nahe gehen. Damit du aber nicht stundenlang suchen musst, haben wir hier ein paar Vorschläge für dich. So verschwendest du nicht unnötig Zeit beim Herumstöbern.

Das sind die bewegendsten Filme

Joker (2019)

Auch wenn Batman nicht unbedingt deine Sache ist, musst du diesen Film unbedingt gesehen haben. Es geht nämlich gar nicht um den Superhelden, sondern eher darum, wie ein normaler Mensch der Gesellschaft immer mehr zum Außenseiter wird, weil er wegen einer Lachstörung nicht akzeptiert wird.

Die Verurteilten (1994)

Der Banker Andy Dufresne wird wegen Mordes 1947 verurteilt – obwohl er unschuldig ist. Im Gefängnis lernt er andere Insassen kennen, mit denen er sich anfreundet. Doch durch seine Banktalente ist er auch für die Gefängniswärter nützlich. Für den Gefängnisdirektor wird er unentbehrlich. Um zu überleben, muss er die Flucht wagen.

König der Löwen (1994)

Diesen Film hat vermutlich schon jeder von uns gesehen. Falls nicht, dann musst du es jetzt ganz schnell nachholen. Denn dieser Film ist absolut legendär. Es gibt unglaublich viele Momente zum Lachen und zum Weinen.

Das Streben nach Glück (2006)

Der alleinerziehende Vater Chris Gardner will seinem Sohn ein besseres Leben bieten. Deshalb arbeitet er in zwei verschiedenen Jobs und tut wirklich alles für seinen Sohn, damit er glücklich ist. Doch am Ende kommt alles anders. Er steht nämlich vor dem finanziellen Aus. Sie landen zu zweit auf der Straße. Ob die Sache doch noch gut ausgeht?

Interstellar (2014)

Die Welt trocknet aus und wird kaum noch bewohnbar. Deshalb suchen Wissenschaftler nach neuem Leben im Weltraum. Der Astronaut Cooper findet durch Zufall die NASA. Er soll die Welt retten, doch dafür muss er seine Familie verlassen. Schon bevor er die Reise antritt, ist ihm bewusst, dass er womöglich nie wieder kommt. Schon gelesen? Das sind die 5 romantischsten Filme auf Netflix