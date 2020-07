Das sind die 10 ältesten Restaurants der Welt

Du gehst gern richtig schick essen und hast keine Lust auf Burger oder Pizza? Verständlich. Immerhin gibt es das überall und ist auch mittlerweile einfach nur Standard geworden. Doch wenn du mal etwas ganz Besonderes ausprobieren möchtest, dann kannst du zu einem der zehn ältesten Restaurants auf der Welt gehen. Klingt gut, oder?

Immer wieder gibt es in der Gastronomie neue Erfindungen und Ideen, die oft schneller wieder verschwinden. Wie beispielsweise der Bubble Tea vor ein paar Jahren. Ein Trend, der so schnell weg war, wie er auch kam. Doch es gibt auch die kompletten Gegenteile davon. Lokale, die vor Hunderten Jahren eröffnet wurden und selbst noch heute leere Mägen füllen. Falls du in der Nähe bei einem dieser zehn Gaststätten sein solltest, musst du sie unbedingt mal besuchen.

Das sind die zehn weltweit ältesten Restaurants