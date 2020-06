Darum solltest du deine Schutzmaske ordentlich entsorgen!

Um uns vor dem Coronavirus zu schützen, müssen wir im öffentlichen Raum Masken tragen. Doch ist es nicht nur wichtig, sie immer dabei zu haben und richtig zu tragen. Die Entsorgung ist genauso wichtig, denn wenn man sie einfach irgendwo liegen lässt, kann das für andere Menschen genauso gefährlich sein.

Derzeit gibt es in Deutschland eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Im Bus, im Supermarkt oder beim Shoppen. Wenn man seine Mitmenschen schützen will, ist es aber nicht nur wichtig, eine Maske zu tragen, sondern sie auch richtig zu entsorgen. Gerade Risikopatienten wären dann in der Öffentlichkeit einem unnötigen und schlimmen Risiko ausgesetzt.

Wegwerfmasken werden zur Plage

Wenn du umweltbewusst leben möchtest oder lebst, dann solltest du unbedingt auf Wegwerfmasken verzichten. Denn sie sorgen für unglaublich viel Müll – und werden zur richtigen Plage. Falls du in einer größeren Stadt lebst, wird dir sicherlich schon aufgefallen sein, dass die Masken auch gern mal einfach irgendwo liegen gelassen werden. Dadurch könnten sich andere Menschen nicht nur anstecken und zur Gefahr werden, auch die Müllentsorgung hält das ordentlich auf Trab. Verzichte deshalb am besten ganz auf Einwegmasken.

So entsorgst du deine Schutzmaske richtig

Auch eine Maske zum Waschen ist irgendwann so abgenutzt, dass sie keinen vollständigen Schutz mehr bietet. Um sie richtig zu entsorgen, solltest du auf bestimmte Sachen achten. Um nicht die Gesundheit anderer Menschen, etwa der Müllentsorgung, zu riskieren, schmeißt du sie nicht einfach so in Müll. Besorge dir am besten einen Müllsack und stecke dort deine Maske/n rein. Verschließe den Beutel so, dass damit niemand in Berührung kommen kann. Und noch eine Sache, die wichtig ist: Entsorge den Müllbeutel in den Restmüll und nicht in die blaue oder gelbe Tonne.